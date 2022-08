También comparte su vida más personal. Desde su experiencia con la maternidad hasta p reciosos momentos que vive junto a su pareja, Miguel Torres , con el que de momento no piensa en boda. "No nos lo planteamos, los dos ya hemos pasado por eso. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", sentenció la actriz cortando de raíz los rumores de matrimonio con el ex futbolista. Y a la vista está que no les hace falta casarse para ser felices. Además, en sus redes también aprovecha para lucir tipazo en bikini o bañador , convirtiendo en tendencia todo lo que muestra.

¡Feliz cumpleaños Paula! Ana Ruiz Paula Echevarría está de celebración. Este 7 de agosto, la actriz cumple 45 años y lo hace en uno de sus mejores momentos personales. Más enamorada que nunca de Miguel Torres, ha fichado por 'Got Talent' y ve crecer con salud a sus hijos Daniella y Miguel Jr. ¡Muchas felicidades!

Buena relación con David Bustamante Gtres La 'influencer' no duda en presumir de la buena relación que tiene con su ex pareja y padre de su hija mayor. De hecho, no tuvo ningún reparo por dedicarle un bonito mensaje para felicitarle por su nuevo logro profesional.

Muy unida a su hija Daniella Instagram Madre e hija son inseparables y juntas no dudan en compartir divertidos y bonitos momentos en sus redes sociales. De hecho, parece que Daniella se ha convertido en la mejor 'canguro' para su hermano Miki,

Bautizo de su hijo Miguel Jr @pau_eche Instagram El pequeño Miki, el 6 de junio de 2022, recibió las aguas bautismales en una íntima ceremonia a la que acudieron sus seres queridos y que sus padres quisieron compartir a través de las redes sociales.

Cuatro años de amor Instagram Pau_eche La pareja celebró por todo lo alto que llevan cuatro años de amor, una relación que cada vez está más afianzada y que disfrutan junto a su hijo Miguel Jr y la hija de la actriz, Daniella.

Jurado en 'Got Talent' Gtres La actriz comenzaba un nuevo proyecto profesional uniéndose al jurado del programa de Telecinco formado por Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide.

Así se pone en forma @pau_eche Instagram El ballet fit, que fusiona el ballet clásico con el fitness, ha conquistado a la actriz y, en una semanas, ha conseguido una figura más esbelta y estilizada.

Boda de oro de sus padres Instagram Los padres de la actriz, Luis y Elena, revivieron la ceremonia en la que sellaron su amor en 1972. Un momento muy especial que ella no dudó en compartir en sus redes.

Una tradición muy especial @pau_eche Instagram La 'influencer' no dudó en compartir con sus seguidores cuál es una de sus tradiciones más especiales durante las navidades: comer la fabada de su madre.

El increíble antes y después de su cocina en Asturias Instagram Paula Echevarría dejó a todos sus seguidores impactados al ver cómo había reformado su cocina de su casa de Asturias, dándole un toque completamente distinto.

Toda una It-girl Paula es una de las mayores 'influencers' en España gracias a los millones de seguidores que tiene en sus redes sociales y todo lo que ella luce se agota en las tiendas en pocas horas. Tal es su éxito que tiene hasta su propia marca de ropa, Space Flamingo y varios perfumes con su nombre.

Paula, el mayor apoyo para Miguel Miguel Torres 'colgó' la camiseta en julio de 2019 y tras anunciar su retirada, aprovechó para mandarle un bonito mensaje a la actriz. "Gracias Paula, por apoyarme y darme siempre los mejores consejos y tu cariño incondicional", decía el deportista en su comunicado. El lateral se traslada a Madrid para vivir junto a su chica y la hija de esta, Daniella.

Sin planes de boda Gtres Paula Echevarría y Miguel Torres han formado una bonita familia pero parece que, de momento, no piensan en formalizar su relación. "No nos lo planteamos, los dos ya hemos pasado por eso. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", dijo la actriz a Jesús Calleja en el programa 'Planeta Calleja'.

Presume de 'tipazo' tras el embarazo Instagram La 'influencer' compartió una instantánea que dejó a todos sus seguidores boquiabiertos al ver lo rápido que recuperó su cuerpo tras dar a luz.

Miguel Jr. Torres Echevarría Instagram El 11 de abril de 2021 nació el primer hijo de Paula y Miguel. Así de orgullosos y emocionados lo 'presentaban' desde el hospital. Es un niño "sanísimo y bueno" comentaba su madre. Daniella, la hija de la actriz y David Bustamante, estaba deseando conocer al pequeño.

Habitación de su pequeño Instagram Paula Echevarría no dudó en ir mostrando paso a paso cómo iba avanzando la reforma de la habitación en la que estaría su hijo Miki Jr.

¡Y llegó el anuncio más esperado! View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) En septiembre de 2020, Paula Echevarría y Miguel Torres anunciaban en sus redes que iban a ser papás. Un mes después en, en octubre, compartían el sexo de su retoño. Sería niño y se llamaría Miguel, como su padre.

Miguel Torres, el hombre de su vida Paula volvió a encontrar el amor en el que fuera futbolista del Málaga, Miguel Torres. En enero de 2018, comenzaron los rumores sobre su supuesta relación, aunque no fue hasta meses después cuando les vimos por primera vez juntos.

Su 40 años por todo lo alto En 2017, cuando la revista ELLE le organizó una increíble fiesta por su 40 aniversario. La actriz desprendía felicidad y no borró su sonrisa durante toda la celebración. ¡MUCHAS FELICIDADES!

Nuevo hogar Ya se sabe que vida nueva, casa nueva. O al menos este es el caso de la actriz. Tras buscar un nuevo hogar para ella y su hija Daniella, por fin lo encontró. Se trata de una vivienda modular prefabricada, construido en una parcela de 400 metros cuadrados situada a las afueras de Madrid. Paula está 'enamorada' de su nueva casa y su decoración.

Unidos por su hija El 17 de junio de 2017, Paula y David volvieron a posar juntos en la Primera Comunión de su hija Daniella. Durante su posado ante los medios, la expareja se mostró de lo más cariñosa y compenetrada, todo por el bien de su hija. Incluso compartieron una fotografía en redes con este comentario:"Como siempre animando a los demás a bailar. Gracias a todos por las muestras de cariño. Está siendo un día inolvidable para nuestra princesa".

Operación de pecho Paula Echevarría se encuentra en la lista de famosas que se han operado el pecho. La actriz ha pasado dos veces por el quirófano para operarse el pecho. La última, en 2017, cuando le reemplazaron las prótesis que se había puesto en su anterior cirugía. En ambas ocasiones los resultados fueron muy discretos y naturales, pues tan solo se puso un poco de talla en el pecho.

Separación inesperada La historia de amor entre David y Paula era una de las más estables y envidiadas del panorama nacional: enamorados, guapos y con una vida perfecta. Ambos deleitaban a sus seguidores con numerosas instantáneas. Sin embargo, a principios del mes de abril de 2017 todo cambió y su separación era un secreto a voces.

El nacimiento de Daniella A finales de 2007 llegaba la gran noticia, Paula y David iban a ser padres. El 17 de agosto de 2008 fue la fecha en la que nació Daniella, la primera y única hija de la ex pareja. David siempre ha contado que le gustan mucho los niños y que si por él fuera hubiera tenido muchos más.



Fue una boda muy romántica El 22 de julio de 2006, la pareja pasó por el altar se celebró en el Santuario de Covadonga, en Asturias, la tierra natal de la novia. En algunos momentos, fue el propio cantante el encargado de secar las lágrimas de su reciente esposa. Como buena asturiana, Paula escuchó el sonido de las gaitas de la banda de Avilés interpretando el himno de Asturias a su salida de Covadonga cuando ella y Bustamante ya eran marido y mujer y recibían una lluvia de arroz y pétalos de rosas.

Su historia de amor con Bustamante Fue en el verano de 2005 cuando surgió el flechazo entre Paula y David en la isla de Lanzarote, donde ambos coincidían como colaboradores de la ONG Infancia sin Fronteras. La complicidad entre Paula y David se mantuvo desde el primer instante que se conocieron. Tras nueve meses de noviazgo, el 4 de enero de 2006, la pareja anunciaba su paso por el altar. Se separaron en 2017.

Fotogramas de Plata Instagram A pesar de su intensa trayectoria, Paula no cuenta en su haber con numerosos premios. El más importante: el Fotogramas de Plata a la 'Mejor actriz de televisión' por su trabajo en 'Velvet'. "GRACIAS a todos los lectores de @fotogramas_es que me habéis votado! Me habéis hecho muy feliz! ❤ #FotogramasDePlata #GraciasAnaRivera#GraciasVelvet", comentaba la actriz junto a esta imagen.

Fichaje estrella de Mediaset Tras el final de 'Velvet', Paula fichó por la cadena de Fuencarral, para la que ya ha rodado la segunda parte de la serie 'Los Nuestros'.

Las chicas 'Velvet' Paula, Cecilia Freire y Marta Hazas –Ana, Rita y Clara en la ficción– llevaron su amistad más allá de la pequeña pantalla y son grandes amigas.

Su gran éxito televisivo Sin duda, 'Velvet' fue la ficción que la ha convertido en una de las actrices más famosas de nuestro país. Su papel de Ana Rivera, una costurera que se enamora del heredero de unos grandes almacenes –Miguel Ángel Silvestre– de moda que conoce desde que eran una niña, le hizo protagonizar una de las historias de amor más seguidas por la audiencia en España. Una vez finalizada la serie, se anunció que la historia de 'Velvet' continuaría con la secuela 'Velvet Colección', que se emitirá en Movistar +, y en la que la actriz participó en varios capítulos. "Mi última jornada en 'Velvet Colección', ¡con puchero y a lo loco! ¡Adoro a estos maravillosos seres!", escribía la actriz junto a la imagen en la que aparece con Asier Etxeandía, Marta Hazas, Aitana Sánchez Gijón y Adrián Lastra.

Muy amiga de sus compañeros de reparto Años más tarde, de 2010 a 2013, dio vida a una de las protagonistas de la serie de TVE 'Gran Reserva'. Gracias a este trabajo coincidió con grandes actores españoles como Ángela Molina y Emilio Gutiérrez Caba.

Salto a la fama Fue su papel de Clara en 'El Comisario', en el año 2004, el trabajo que le lanzó a la fama. La actriz formó parte del elenco de la serie hasta el año 2007. Los actores formaron una auténtica familia que años después, y gracias a Paula, se volvió a reunir. "Una foto que colgué acordándome de mis compis de #ElComisario donde les decía "os echo de menos" ha provocado esto!", escribía la actriz junto a la imagen de este improvisado 'reencuentro'.

Sus comienzos en televisión Antes de comenzar su carrera como actriz, Paula vivió un año en Londres a finales de los 90. Quién le diría que años después participaría en la serie 'London Street', donde daba vida a una española viviendo en la capital británica. También trabajó en pequeños papeles en series como 'Al salir de clase', 'Policías' o 'Compañeros'.

Trabajos en el cine Paula ha aparecido en varias películas de la filmografía española. Entre ellas, 'Las locuras de Don Quijote', 'La dama blanca' – junto a Miguel Ángel Muñoz, Irene Visedo y Pablo Rivero, en la imagen–, y 'Rojo intenso' de Javier Elorrieta. En 2007 protagonizó junto a Álex González el film de José Luis Garci 'Luz de domingo', que obtuvo cinco nominaciones a los Premios Goya. Un año más tarde volvió a trabajar a las órdenes de Garci y rodó 'Sangre de mayo'. Sus últimos trabajos en la gran pantalla han sido 'Si yo fuera rico' y 'Ola de crímenes'.

Sus padres, su mayor apoyo Luis y Elena son el mayor e incondicional apoyo con el que cuenta Paula. La actriz, siempre que puede, presume de sus progenitores en sus redes sociales.

¡Ha nacido una estrella! Parece que la actriz llevaba la interpretación en las venas. Junto a esta imagen, en la que está bailando con su hermano Luis, Paula escribió: "Sé que con lo que a ti te gusta exhibirte ningún regalo te hará tan feliz como que cuelgue esta foto de los dos en aquellos maravillosos años. Feliz cumpleaños, hermano. Dónde quedó ese arte. No sé si bailabas sevillanas o imitabas a Cleopatra. Bailar sevillanas con botas de fútbol".

Una niña adorable View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) A la actriz le encanta recuperar fotos de su baúl de los recuerdos para felicitar a su hermano por su cumpleaños. "Llegó ese día del año donde tiro del baúl de los recuerdos para sacar nuestra mejor versión... Felicidades hermano", comenta junto a la tierna imagen.

Su infancia Paula nació el 7 de agosto de 1977 en Candás, Asturias. La pequeña siempre fue muy alegre, como demuestra la imagen de su más tierna infancia vestida con el traje regional de su tierra.

