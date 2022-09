Clara Courel confiesa sus secretos mejor guardados en nuestro 'Test de los famosos'. Esta experta en moda, que lleva trabajando desde los 23 años, protagoniza 'First class', el reality de lujo de Netflix dirigido por Marta Torné que ha tenido tanto éxito que no descartan una segunda temporada. Clara Courel está encantada con la experiencia y reconoce que siempre se había visto en un reality. "Me veía contando mi vida con un grupo de amigos, lo he visto en bucle, muchas veces para ver defectos y virtudes. Estamos contentos con el resultado", asegura.

En el vídeo de la parte superior, Clara Courel, que en nuestro 'Gente con Estilo' repasó su trayectoria personal y profesional, habla mucho de moda y desvela quiénes son, para ella, las mujeres y hombres más elegantes. "La moda es la mejor expresión artística que podemos permitirnos cada día, es la manera que tenemos de expresarnos y es mi medio de trabajo. La moda está para disfrutarla y ya" y aclara que el estilo no tiene que ver con el dinero que tienes.

Ana Ruiz

Clara Courel reconoce que en 'First Class' se ha mostrado tal y como es: "una persona que inspira ternura, comprensión, amistad, creo que caigo bien". En el vídeo de la parte superior, la comunicadora se declara amante de la moda española, diseños con los que posa como una auténtica profesional, y reconoce que, si tuviera que elegir un diseñador nacional para que le hiciera su vestido de novia, tendría un problema porque no sabría a quién elegir. "Me casaría y llevarías varios vestidos", desveló divertida. Además, también reconoce cuál es el motivo por el que todavía no ha pasado por el altar. ¡Si quieres saberlo dale al play!