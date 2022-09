Clara Courel se ha convertido en una de las estrellas del reality 'First class', de Netflix, un formato que sigue la vida de un grupo de amigos que comparten su amor por la moda excesiva, las fiestas de lujo y los eventos exclusivos. La periodista lleva desde los 23 años trabajando en el mundo de la moda. Tiene 238 pares de zapatos y su armario es ¡una habitación! Además ha entrevistado a grandes diseñadores como Yves Saint Laurent y Armani. Y eso se nota cuando hablas con ella y también cuando la fotografías, ya que posa como una auténtica modelo.

A Clara le sienta bien todo y lo que es mejor: se atreve con todo. No hay estilismo que se le resista. Desde vestidos de tul, hasta prendas más 'Lady' u otras más 'disco' como un conjunto de pailletes. Si te gustan los diseños, te contamos dónde encontrarlos.

Ana Ruiz

Clara viste un caftán de The 2nd Skin, 1.420 € COMPRAR; zapatos de Jimmy Choo, 859 € ; pendientes y anillo de Marquise, 800 € y 2.290 € COMPRAR.

Ana Ruiz

La periodista luce un vestido de tul de Dominnico, 800 € COMPRAR; zapatos de Angradema, 750 € COMPRAR; pendientes y anillo con mariposa de Marquise, 1.800 € y 400 € COMPRAR; y anillo dorado de Aristocrazy, 129 € COMPRAR.

Ana Ruiz

Clara lleva un vestido de The 2nd Skin, 740 € COMPRAR; zapatos de Manolo Blahnik, (c.p.v.) COMPRAR; pendientes y brazalete de Antón Heunis, 108 € y 202 € COMPRAR; y anillos de Aristocrazy, 179 € COMPRAR.

Ana Ruiz

La periodista viste una camiseta y pantalón de Karl Lagerfeld, 279 € y 399 € ; zapatos de Manolo Blahnik, (c.p.v.) COMPRAR; y pendientes de Aristocrazy, 449 € COMPRAR.

Ana Ruiz

Clara luce un vestido de Redondo Brand, 4.200 € COMPRAR; zapatos de Manolo Blahnik, (c.p.v.) COMPRAR; y pendientes de Marquise, 120 € COMPRAR.

Ana Ruiz

Clara lleva un bañador de Victoria Cimadevilla, 350 € COMPRAR; y anillo de Marquise, 1.800 € COMPRAR.

Clara Courel, sus secretos de belleza

Antes de irme a la cama... Me desmaquillo con cuidado y me pongo siete cremas.

Voy a la peluquería... No tengo canas, pero me tiño. Así que me planteo ir siempre cuando tengo que retocarme la raíz.

Tardo en maquillarme... Más o menos unos veinte minutos. Pero me maquillo todos los días, porque no puedo salir a la calle sin maquillarme y sin pendientes.

Mi perfume... Duro, de Nasomatto. Es un perfume de hombre.

Mi producto de belleza ideal... Un contorno de ojos.

Dieta... Hago dieta, pero en mi caso es para engordar.

Cirugía estética... Estoy a favor. De momento sólo me he operado el pecho.

Clara Courel, sus productos de belleza favoritos Moldeador y protector Goldwell amazon.es 14,44 € Comprar Cera moldeadora Goldwell amazon.es 11,55 € Comprar Spray fijador Goldwell amazon.es 14,39 € Comprar Gel acabado natural Goldwell amazon.es 13,88 € Comprar

Texto: Daniel I. Carande. Fotos: Ana Ruiz. Ayudante de fotografía: Cristina Maar. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Yos Baute.