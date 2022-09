Daniela Santiago, referente de dos niña 'trans'

Los concursantes de 'MasterChef Celebrity 7' vienen fuertes, y aunque solo llevamos dos días de programa, se nota que algunos quieren alzarse ya con el premio. Sus profesiones se alejan mucho al mundo culinario pero algunos tiene un don especial a la hora de elaborar exquisitos platos. Una de las concursantes que más promete de la edición Daniela Santiago, la que diera vida a la Veneno en la serie. A parte de conquistar al jurado en la primera prueba con una tortilla de patatas, también se ha metido a sus compañeros y a la audiencia del programa en el bolsillo con su personalidad.

A parte de centrarse en el concurso y dar todo de ella para convertirse en una gran chef, la actriz confesaba algún que otro detalle de su vida. En concreto, Daniela confesó antes las cámaras de 'MasterChef Celebrity 7' que tiene adoptadas a "dos niñas trans" y que le hacen muy, muy feliz. "Me dicen que para ellas soy su referente y eso es muy bonito", revelaba en uno de esos instantes en las que las emociones se ponen a flor de piel durante el concurso.

Para ella, la figura de su madre es una pieza fundamental y quiere seguir los pasos de ella y ser un refugio para sus pequeñas. También en el programa pudimos conocer el precioso vínculo que tenía la actriz con su tío, al que le dedicó su primer plato. "La receta es de mi tío Pepe que murió y tenía un restaurante que se llamaba 'Mi pequeño mundo', y allí aprendí todo lo que sé de cocina", contaba Daniela emocionada. "Con mi tío era pasión. Era verlo y no querer irme de su casa. Me contaba unas historias increíbles. Él era amigo de muchas artistas: Rocío Jurado, Lola Flores, etc... En 'Mi pequeño mundo' hacían unas fiestas impresionantes", recordaba.