La colaboradora del magazine de Telecinco charlaba en su programa con Pipi Estrada sobre la deuda que el primer expulsado de 'Pesadilla en El Paraíso' mantiene con Terelu Campos . Pipi mantenía una acalorada charla con Carmen Borrego cuando la de Paracuellos ha decidido intervenir y aprovechar para enviarle un 'recadito' a su ex representante que también tiene una importante deuda económica con ella.

"No es el mismo porque no te voy a comparar con Toñi Sanchís, pero me parece vergonzoso que tengas una deuda con Terelu como yo tengo con él, que me debe todavía 400.000 euros, se da la vida padre en barcos en Palma de Mallorca, que la justicia no le pueda pillar" desvelaba Belén Esteba sobre su ex representante al que ganó el juicio y se quedó con su casa pero que todavía le debe mucho dinero. En el vídeo de la parte superior, recogemos las palabras de Belén Esteban a Toño Sanchís. ¡Dale al play!

Belén Esteban ha seguido comparando su situación con su ex representante con la de Pipi Estrada y Terelu Campos. "Terelu me dice que ese dinero no le tiene, que no está. Mi pregunta es: ¿qué justicia hay en este país que teniendo a gente denunciada, que debes a Terelu, que el otro me debe 400.000 euros, que podemos poner cosas a nombres de otra gente y no pagar, me parece vergonzoso. La justicia debería llegar hasta el final, tanto en mi caso como en el del otro", era el alegato de la de Paracuellos, muy indignada con toda la situación que estaba viviendo.