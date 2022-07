Si pensábamos que el covid estaba ya fuera de nuestras vidas, nada más lejos de la realidad, y un gran ejemplo de ello es que en 'Sálvame' ¡están cayendo como moscas! Colaboradores y presentadores de Mediaset han pasado la enfermedad en alguna ocasión, pero cuando se suponía que podíamos volver a la vida anterior a la pandemia, en 'Sálvame' han empezado a subir los contagios por días: Jorge Javier Vázquez fue de los primeros en contagiarse, sumándose así a la lista de famosos contagiados con covid, y otros colaboradores han caído como en un efecto dominó tras su contacto en la empresa de Fuencarral.

Y es que parece que el programa, desde que tuvo que empezar a renovarse para subir las cuotas de pantalla, ha caído en desgracia: Belén Esteban y Chelo García Cortés llevan semanas de baja tras sus respectivos accidentes (y lo que les queda), mientras que ahora el covid ha vuelto a ser la preocupación de directivos y trabajadores: Jorge Javier, aunque ha superado la enfermedad, ahora tiene unas secuelas en la voz que no sabe lo que durarán, y lo contó en una llamada telefónica a 'Sálvame' donde anunció que debía retirarse temporalmente del trabajo: "Únicamente quiero contar que he ido al especialista esta tarde. Como veis, tengo una voz tremenda que no me acabo de recuperar. Entonces voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis post-Covid-19 que me impide hablar y sobre todo trabajar, o sea que lo digo porque no se me va a ver en dos semanas".

Su compañera y co-presentadora Adela González, también se ha contagiado: "El covid ha vuelto a mí. Afortunadamente, lo ha hecho con mucha suavidad. Salvo por un leve dolor muscular, estoy bien. A ver si pronto doy negativo y puedo volver a salsear en 'Sálvame'. Mucha fuerza y ánimos a quienes también lo estáis pasando. Ojalá que sea también con síntomas leves", escribía en su cuenta de Twitter.

Lydia Lozano sorprendía hace unos días al estar recluida en casa, y es que también había dado positivo, igual que su compañera Gema López, que detallaba cómo se encontraba en Instagram: "Parece ser que soy muy buen cobijo. El virus se instaló en mi y no quiere irse. Después de 10 días sigo dando positivo. Siempre me dijeron que era muy positiva, pero nunca imaginé que tanto. Me encuentro bien y con ganas de retomar la rutina. Desde aquí gracias a todos por vuestros mensajes", comunicaba.

Otra que también ha tenido que quedarse en casa por haber dado positivo ha sido Nuria Marín, aunque su caso no ha sido como el de Adela, sino más grave, porque ha tenido muchos síntomas que ha compartido en sus redes sociales: fiebre, mucha tos, diarrea, malestar, fatiga y hasta ha perdido el apetito. "Tened mucho cuidado, esta cepa se contagia súper rápido", ha advertido tras asegurar que creía ser "la resistencia". Y es que, al final, el virus no es selectivo y puede pillar a cualquiera.