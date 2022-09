Marisa Jara está más feliz que nunca sobre todo después de haber conseguido su sueño: ser madre. La modelo, actriz y empresaria acudió a la semana de la moda de Madrid como embajadora de las Clínicas Dorsia, especialistas en belleza y que han ayudado tanto a la sevillana. Se le cae la baba cada vez que habla de su pequeño Tomás, como al padre del niño, Miguel Almansa, que también estuvo con Marisa en la capital.

Ser madre ha sido un sueño cumplido, ¿te lo imaginabas así?

No, porque es mucho más espectacular, tierno y bonito que lo que soñaba.

La batalla ha merecido la pena, porque mira que has pasado obstáculos...

Sí, lo he pasado mal, pero ha merecido la pena y volvería a pasar por lo mismo.

¿Te has planteado darle un hermanito a Tomás?

Sí, nos lo estamos planteando. Tengo que esperar un tiempo. Yo de todo lo que pasé, que se le puede poner nombre: cáncer, estoy recuperada. Me tengo que hacer mis controles cada tres meses. Además, tengo muchos óvulos congelados.

Hemos conocido a Tomás. Tiene mucha energía, ¿a quién ha salido?

Pues a mí no, yo creo que a su padre, que es más hiperactivo y siempre está haciendo cosas. Yo soy más 'huevona'.

Miguel tiene un niño de 16 años de una anterior relación, pero ahora está disfrutando más de la paternidad.

Sí, pero nos lo dividimos. Es maravilloso porque lo disfrutamos los dos.

La modelo sevillana lució un vestido de la firma Cayma Closet, durante su visita al stand de la Clínica Dorsia en la Semana de la moda de Madrid. Beatriz Velasco

¿Para cuándo la boda?

Yo ya le llamo marido. Lo hemos pensado, pero no sé cuándo será.

Miguel me ha contado que está muy orgulloso de ti porque estás triunfando en el mundo de las joyas.

La verdad es que no me lo esperaba. Ya me han ofrecido comprarme la empresa dos veces. Yo no quiero perder lo que tengo ahora, fundamentalmente la esencia de mi empresa, que creé desde la nada. Esto empezó como un plan B, porque lo de los complementos es una cosa que me encanta. Sin darme cuenta, la empresa ha ido creciendo. Lo que empecé a hacer en mi casa, ahora es una nave y tengo cuatro empleadas. Soy una señora empresaria (risas).

Después de todo lo que has pasado, ¿lo de ahora es un regalo de la vida?

Estoy muy agradecida. Soy una afortunada porque ahora estoy hablando contigo, otras muchas no han tenido esa suerte. Yo he superado esa enfermedad y ya no pienso en ello.

Marisa viajó a Madrid junto a su pareja, Miguel Almansa, y el hijo de ambos, Tomás, que nació el 1 de abril de 2022. Beatriz Velasco

La gente que te conocemos podemos decir que eres muy positiva.

Soy una persona positiva y no me gusta recrearme en lo pasado. Me gusta vivir la vida que tengo porque me lo merezco.

¿Nunca pensaste tirar la toalla?

¡No! Porque de los problemas se sale más reforzada. Yo soy una persona que lucha, me reinvento y no me acuerdo de las cosas malas. La vida es preciosa y ahora más que nunca. Levantarme cada día y ver la cara de mi niño, no tiene precio.

¿Si echas la vista atrás, te imaginabas así tu trayectoria?

Yo he trabajado en todo el mundo, aunque no sé si todo el mundo lo sabe. Tengo 42 años y llevo desde los 15 trabajando. Desde que empecé con aquel videoclip con Julio Iglesias y ya ha llovido.

Por cierto, ¿te ha llamado Joaquín Cortés, que fue tu novio, para felicitarte?

No, porque ya no tengo contacto con él, aunque tenemos gente en común.

Además de modelo, también has sido actriz, ¿volverías a la interpretación?

Sí, pero de otra manera y no como trabajaba en Italia, cuando estuve haciendo la serie. Yo ya tengo otra vida y más siendo mamá.

¿Por qué en España no te han dado la oportunidad de ser actriz?

En la vida te pasan las cosas por algo y depende de muchas situaciones. En Italia estaba viviendo y gustaba mucho. En España se me ha tratado muy bien, pero no se me ha dado la oportunidad, pero igual tampoco yo he estado pendiente de ir a las pruebas.

"He llorado sangre hasta ser madre", nos confiesa Marisa Jara. Beatriz Velasco

¿No lo has hecho porque tenías el inconveniente de ser un personaje?

No creo, porque nunca me han mirado mal por ser novia de o ser modelo. Pero reconozco que igual he estado dedicando el tiempo a relaciones que no llegaban a ningún sitio en lugar de trabajármelo en hacerme un hueco en la interpretación.

¿Te arrepientes de eso?

No, porque lo hecho está hecho y eso ha hecho que sea la Marisa Jara que soy. Pero si mañana me llaman de Italia o Estados Unidos me llevaría a mi hijo y a mi marido. Porque me encanta trabajar como modelo o actriz.

¿Cómo le vas a explicar a Tomás quién ha sido Marisa Jara?

Con mucha naturalidad. Ya he pensado en ese momento. Le enseñaré todos mis trabajos. ¡Le va a encantar!

¿Cómo te ha ayudado la Clínica Dorsia en todo este tiempo?

Yo engordé 17 kilos en el embarazo (y pesaba 80), pero los perdí muy pronto de manera natural. Ahora me están ayudado a estar mejor. Pero esencialmente, en lo que más me han ayudado es a ser madre, incluso se lo han tomado de una forma personal, tanto Dorsia como la Clínica Eva. Yo he tenido momentos muy malos y he llorado sangre hasta conseguir ser madre.

¿También te han ayudado a perder kilos?

Sí, con su equipo de nutricionistas y psicólogos. He aprendido a comer.