Este martes 27 de septiembre, Tamara Falcó reaparecía ante las cámaras después de conocerse su ruptura con Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón llevaba refugiada en casa de su madre desde que se filtraron los vídeos de su prometido besándose con otra mujer en un festival, pero esta tarde decidía seguir con sus compromisos profesionales. Tamara acudía a la celebración del 8º aniversario de la promotora Kronos, de la que la hija de Isabel Preysler es embajadora y atendía a los medios con toda la naturalidad y amabilidad que caracterizan a la colaboradora de 'El Hormiguero'.

A parte de sentirse muy agradecida por la labor que han hecho los medios para demostrarle la realidad del asunto, Tamara Falcó confesaba antes muchísimos focos que el mayor apoyo que ha tenido en estos momentos ha sido su madre. ¿Qué opina Isabel Preysler sobre la infidelidad que ha cometido su ex yerno? Se puede apreciar, y ahora más con las afirmaciones de Tamara, que el empresario no era para la Preysler santa de su devoción. "Mi madre es un apoyo, creo que filtró los videos", confesaba Tamara entre risas.

Gtres

Siempre se ha rumoreado que Isabel Preysler no estaba de acuerdo con esta relación de su hija con el empresario por muchas declaraciones y gestos que se le veía a la celebrity cuando le preguntaban por Íñigo Onieva. No solo su madre se "olía" que no era el chico adecuado para Tamara, sino que programas como 'Sálvame' también dudaban del joven, por lo que la marquesa no ha dudado en dar las gracias públicamente: "quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado a buscar información, amigos visitando, familia que ha estado genial", confesaba.