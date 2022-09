Tras unos días intensos, Tamara Falcó ha reaparecido este martes 27 de septiembre para acudir a la celebración del 8º aniversario de la promotora Kronos, de la que la hija de Isabel Preysler es embajadora. En principio se pensaba que la marquesa de Griñón podría no asistir al evento, ya que todo lo relacionado con la ruptura la está destrozando. Finalmente, su representante confirmaba que Tamara acudiría a su cita a pesar del mal momento por el que está pasando. Tamara Falcó se ha hecho su nueva casa con este empresa, un hogar que está muy cerca de la casa de su progenitora. Esto le vendrá muy bien porque parece que la hija de Carlos Falcó acude a su madre cada vez que se encuentra en un momento delicado.

La hija de Isabel Preysler, mientras iba de camino al evento que tenía programado hoy, ha querido atender a la llamada de Jorge Javier Vázquez. El presentador llamaba a Chus Martín, representante de la marquesa y Tamara hablaba con él: "Jorge está el altavoz pero tenía las airpods puestos. Yo soy muy creyente y todo pasa por algo. Estoy rezando muchísimo", decía una Tamara bastante tranquila. "Quiero pediros perdón porque durante mucho tiempo no os he creído (sobre lo que se decía de Iñigo) y sin vuestra labor no me habría enterado. Tengo la sensación de que estoy en estado de shock pero en cuanto vi el segundo video que lo mostró un colaborado de 'Sálvame' cambió todo. Quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo y que me trate con respeto. La confianza es básica y he confiado hasta que la evidencia era aplastante. No me arrepiento y haría todo igual. Él negaba siempre. Si hubiera sabido ni un poquito de todo esto no habríamos llegado a este punto". Nada más hablar con el catalán, Tamara llegaba al Teatro Real de Madrid y posaba sonriente antes las cámaras en el photocall.

Gtres

Tras salir del coche de Isabel Preysler, medio de transporte que ha elegido Tamara para acudir al evento, se podía ver a una marquesa sonriente y con fuerza acompañada de su representante y de Susana Uribarri, gran amiga de la familia. "Quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado a buscar información, amigos visitando, familia que ha estado genial. Ha sido todo muy reciente, estoy en shock pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Si todas estas noticias hubieran salido casada o peor, con familia, ya habría sido terrible. Si no llego a tener esos videos... decidí apostar por mi ex novio y lo lleve hasta el final", decía Tamara ante la prensa.

Tamara Falcó reaparecía antes las cámaras tras unos días intensos que han abarcado compromiso y ruptura. Para la ocasión, Tamara elegía un look destacando el negro y el blanco, ¿con un doble sentido? Llevaba un traje de chaqueta de Sandro, combinados con unos Jimmy Choo y sus fieles joyas de Tous.

El pasado jueves 22 de septiembre, la marquesa de Griñón y su todavía novio, Íñigo Onieva, anunciaban por sus redes que se casaban. La felicidad era máxima, y no es para menos porque es algo que deseaba Tamara hace mucho tiempo. En 'El Hormiguero', la colaboradora daba todos los detalles del enlace sin saber qué pasaría horas después. Un vídeo en el que se veía al empresario besarse con otra mujer que no era Tamara se filtraba desatando un revuelo absoluto. La pareja hacía oídos sordos al tema y ambos cogidos de la mano acudían a la boda de una amiga de la marquesa.