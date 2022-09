Iñigo Onieva pide perdón públicamente a Tamara Falcó tras su deslealtad

Íñigo Onieva ha querido pedir públicamente disculpas a Tamara Falcó con un comunicado que ha publicado en sus 'stories' de Instagram. En el, reconoce que aparece en una actitud 'inaceptable' en los vídeos difundidos en las últimas 48 horas, algo por lo que se encuentra "absolutamente arrepentido y destrozado". Además, de reconocer su deslealtad a Tamara Falcó y pedir disculpas públicamente a ella y a su familia, Iñigo dice estar "completamente enamorado de Tamara y que es la mujer de su vida, por lo que le duele enormemente haberla hecho daño".

En menos de tres días la pareja ha pasado de la felicidad absoluta tras anunciar su compromiso a la enorme tristeza tras las imágenes de Iñigo Onieva besando a Marina Theiss en el Festival Burning Man el pasado 2 de septiembre.

Marina Theiss e Iñigo Onieva juntos en ’Burning Man’ Instagram

En un primer lugar, Iñigo echaba balones fuera e intentaba justificar las imágenes diciendo que eran de hace tres años, pero después se ha visto obligado a aceptar su error y reconocer que no ha sido honesto.

Todavía no sabemos si la pareja anunciará su ruptura. De momento, el primer paso lo daba Tamara, refugiándose en casa de su madre y borrando todo rastro de la fotografía en la que anunciaba su compromiso con el empresario.

"En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño. Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúen difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad".

