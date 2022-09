Isa Pantoja siempre es la más perjudicada en la guerra familiar y aunque ella siempre se intenta mantener al margen y obviar las palabras de su hermano, esta vez ha explotado y ha arremetido con fuerza contra él. Isa Pantoja ha calificado a Kiko Rivera como un ser "despreciable" y ha dejado claro que jamás le va a perdonar todo lo que ha dicho sobre ella. Lo primero que pensó Isa cuando vio la entrevista de su hermano fue "a ver a por quién va esta vez".

"En primer lugar tiene el descaro de decir que me debe dinero y que no me lo va a devolver. A mí cuando me lo han preguntado nunca lo he afirmado ni tampoco he dicho la cantidad que me debe. Que por cierto, es mucho más de la que dice él", explica la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'.

Después Isa Pantoja confiesa que se siente humillada por su hermano porque no tiene que ser ella la que llame a la puerta de su casa para reclamarle lo que le debe. "Ese dinero es mío. Es de ese sobrino que tú dices que quieres tanto, que le compro las cosas, que le pago el colegio. Si a ti ese dinero no te hace falta porque tienes dinero de sobra y vives holgadamente, dámelo a mí porque a mí si que me hace falta", aclara la hija de Isabel Pantoja.

La estudiante de Derecho deja claro que no solo le duele el hecho de que no tenga descaro a la hora de decir que no le va a devolver el dinero que le falta, sino que lo que más le duele es que me lo restriegue. "Me parece de vergüenza, me parece una persona despreciable y que no quiero en mi vida. No se arrepiente del episodio que contó y lo vuelve a contar. No tiene que pasar nada porque lo perdone", afirma Isa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La hija de Isabel Pantoja cree que su hermano, en palabras textuales, es un ser despreciable que no siente cariño alguno por ella y que no va a terminar nada bien: "Lo acogen una y otra vez por pena, pero como siga así va a terminar solo".

Isa no perdona ni olvida las durísimas palabras que su hermano ha tenido para ella y para su madre durante los últimos meses, pero sin embargo cree que su madre sí lo olvidará: "Mi madre sí que va a perdonarle a mi hermano todo lo que él ha dicho de ella en 'La Herencia envenenada' y en las exclusivas, lo va a hacer porque ella está pasando un momento muy complicado en su vida y eso le va a influir a la hora de perdonarle".

La joven cree que su hermano tiene un problema muy serio y le da miedo cómo pueda acabar. "Es una persona que no se arrepiente de lo que ha hecho, vive de la mentira y jamás hace un examen de conciencia para ver con perspectiva si ha hecho bien o mal las cosas. Se reafirma en lo que ha dicho sabiendo el daño que me hace. Cuándo me pregunten por qué no lo perdone, por favor, que tiren de hemeroteca", finaliza Isa cerrando las puertas totalmente a una reconciliación con su hermano.