María Patiño se rompe recordando a Mila Ximénez

'Sálvame' Sandía ha visto la cara menos conocida de María Patiño. La presentadora de se ha sincerado como nunca, ha hablado de cómo fue su embarazo, de sus sensaciones como madre y de la marcha de Mila Ximénez. O de su especial amistad con Jorge Javier. Aunque quizás lo que más ha impactado es la manera en la que se enfrentó a la enfermedad de su amiga. La colaboradora confesó que le costó aceptar la enfermedad de su amiga, no estuvo con ella todo lo que hubiera querido en un primer momento, pero Mila lo entendió.

"Yo fui cobarde con la enfermedad de Mila. Me costó porque vi el deterioro de mi padre y no quería verla a ella", explica la colaboradora. Aunque, sin duda, con lo que se queda fue lo solidaria que fue Mila con ella que cuenta cómo la protegió y la entendió.

Viendo las imágenes, Terelu lloraba y María se quedaba en silencio: "Una vez, Mila me dijo que yo era buena y como me cuesta quererme, pensar que alguien viera que soy buena me impactó".

“La echo mucho de menos”, confesaba María que contaba cómo se despidió de ella: “Cuando me llamó a través de su hija para despedirse me volvió a proteger porque no sé si yo estaba preparada”.

Su relación con Jorge Javier Vázquez también es muy especial. Además de compañeros, son muy amigos e incluso, confesó, que llegaron a tontear cuando se conocieron: “Le cuesta mucho decir te quiero, a mí también”.

Ahora, su amistad ha pasado a otro nivel de tal intimidad que hace un par de años, le llamó para decirle algo muy difícil: "Fueron cosas duras, me puso las pilas y tomé una decisión. Pedí ayuda".

¿Cómo es María Patiño como madre?

Es quizás una de sus facetas más desconocidas. Tras ese telón duro de pelar se esconde una madre con gran sentimiento de culpa. "Yo a veces pienso que he estado demasiado tiempo en el trabajo. Creo que he los niños son más generosos que los adultos, pero sí tengo ese sentimiento de culpa", ha reconocido la periodista.

Ella siempre se ha entregado mucho en su trabajo y cuenta que incluso su embarazo lo ocultó. "O has engordado de una forma muy rara o estás embarazada", fue lo que le soltó uno de sus jefes tras verla en pantalla. La colaboradora mintió y lo hizo por un temor que siempre ha tenido: "Dejar de ser independiente".