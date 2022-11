Mientras una gran parte de la humanidad trata de perder esos kilos de más o darle forma a su figura, hay un reducido grupo de mujeres famosas que lideran el ranking de los mejores traseros. Estas celebrities han conseguido moldear sus traseros para tenerlos grandes, duros y redondos. Ya sean operados o naturales, lo cierto es que muchas celebrities lucen con orgullo espectaculares culos de portada de revista (literalmente). Desde las más veteranas hasta las más jóvenes de esta lista, todas presumen de sus traseros bien trabajados. Otras famosas lo que más cuidan es su escote. Además, descubre nuestro ranking de las más guapas del mundo.

Precisamente la más mayor de estas famosas con culo perfecto es Jennifer Lopez, quien a sus 51 años nos sigue recordando por qué su culo fue el más deseado y cotizado del mundo durante una década. Y es que aunque Kim Kardashian le ha quitado el puesto, la cantante neoyorquina nos demuestra que no tiene nada que envidiar a las nuevas generaciones.

Entre las estrellas veteranas con un culo espectacular también se encuentra Sofía Vergara, a la que nadie le adivinaría la edad si no se lo dijesen: 49 años. A ella se suma también Shakira, quien ha meneado el culo bailando por todo el mundo y sabe muy bien cómo hacerlo. Ya lo decía su canción: 'Las caderas no mienten'.

Otra celebrity que nos demuestra que no es necesario ser joven para tener un buen trasero es Eva Longoria. A sus 46 años luce uno de los mejores culos, aunque eso sí, dedicándole horas y horas en el gimnasio.

Quien tampoco pierde ocasión para enseñar su espectacular culo es Rihanna. La de Barbados no duda en posar enseñándolo en cuanto puede. Por eso no sorprende que haya creado una marca de belleza y ropa interior.



Pero no solo actrices y cantantes están en el ranking de las famosas con el mejor culo. También hay deportistas que muestran su trasero con orgullo, como es el caso de la tenista Serena Williams. Además ella lo hizo sin ningún tipo de retoque, enseñando su culo tal y como es en la portada de la revista Harper's BAZAAR.



También puede estar muy contenta con su culo Cardi B. De hecho, la rapera no tiene ningún reparo a la hora de contar qué retoques se ha hecho. En concreto, no dudó en revelar que cuando era stripper se inyectó las nalgas de manera ilegal por una señora que realizaba este procedimiento en el sótano de su apartamento.



¿Y quién dijo que no se puede tener un cuerpo bonito estando embazarada? Emily Ratajkowsky demostró que las premamás también pueden ser muy sexys cuando subió una sensual imagen en la recta fina de su embarazo en la que posaba desnuda y se le apreciaba el culo. En ella escribió que se sentía "como una diosa de la fertilizad con un culo jugoso". Y no es para menos.



Entre las estrellas con mejor culo también se encuentra Irina Shayk. Y si hablamos de modelos, Alessandra Ambrosio es otra que presume de tener un espectacular culo. Eso sí, el ángel de Victoria's Secret ha aconsejado en alguna ocasión que no es bueno competir con otras mujeres porque cada una "tiene un metabolismo diferente y una genética diferente".



Bella Hadid también nos dejó con la boca abierta la semana pasada en el Festival de Cannes. Y es que la modelo lució allí un vestido que le ceñía el cuerpo y resaltaba su culo.



Por otra parte, tampoco podemos dejar de lado en la lista a Scarlett Johansson, cuyas curvas de infarto nos dejan mudos cada vez que las enseña. Ella misma presume de su cuerpo: 'Tengo curvas, pero me siento muy afortunada de tener lo que tengo", dice la actriz.



Y pocas personas en el mundo están tan satisfechas con su culo como Beyonce. Tanto, que la actriz llegó incluso a inventar un nombre para definirlo: 'bootylicios', que en inglés es una mezcla entre culo y delicioso.

Pero sin duda, si hay un trasero que todo el mundo conoce e identifica es el de Kim Kardashian, quien dedica horas a cuidarlo y mantenerlo en forma. Aunque hay quien dice que su culo tiene poco de natural...

Y otro de los culos más polémicos y que más ha dado que hablar es el de Nicki Minaj. La cantante asegura que lo suyo es un regalo de la genética, pero lo cierto es que han aparecido imágenes de ella de joven en las que no se la reconoce.

