Esmeralda Moya celebra su gran boda en la playa

La actriz Esmeralda Moya ha celebrado su boda dos años después de su 'Sí, quiero' con Jaime Llopis Juan. Fue el día 10 de julio de 2020 cuando la pareja decidió sellar su relación con un enlace íntimo y secreto. Ahora, dos años y casi tres meses después, la actriz y el piloto del ejército han celebrado su amor rodeado de sus seres queridos en una boda en la playa. La actriz se casaba en plena pandemia en secreto y lo desvelaba un año después con motivo del bautizo de su hija Amalia, su hija en común con Jaime a la que bautizaban el 10 de julio de 2021, coincidiendo con su primer aniversario de boda. Un detalle que desvelaban a través de las redes sociales, donde Esmeralda declaraba su amor al padre de su hija.

La protagonista de títulos como 'Víctor Ros', 'La verdad', 'Tierra de lobos'o 'Los protegidos' ha podido celebrar, por fin, su enlace con el que define como su alma gemela. Y lo ha hecho en una boda con tintes militares debido a la profesión de su marido. La pareja ha elegido un escenario que ha tenido de fondo el mar para celebrar su enlace en el que tampoco han faltado detalles 'boho'.

En las imágenes que han compartido en redes sociales se puede ver como, después de jurar los votos, los dos recorren un paseíllo rodeado en ambos lados por compañeros de las fuerzas de tierra y aire que comparten profesión con Jaime. En concreto ejerce como piloto de Caza y Ataque en el Ejército del Aire de España.

De ahí el 'outfit' elegido para su enlace con la famosa actriz. Y es que, mientras él ha lucido el traje de piloto militar, ella se ha decantado por un vestido blanco roto de cuello halter, sin mangas, larga cola y encaje guipur.

Esta es la segunda vez, que Esmeralda Moya pasa por el altar. La actriz contrajo matrimonio en primeras nupcias en 2012 con el también actor Carlos García. Una relación que se rompió a los cinco meses de nacer su primer hijo Bastián. Tras su divorcio la expareja mantiene una excelente relación.



