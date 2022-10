Primeras palabras de Ana Rosa Quintana tras el anuncio de su regreso al trabajo. Este 5 de octubre, Joaquín Prat confirmaba la mejor de las noticias: la periodista vuelve a 'El programa de Ana Rosa' el lunes 10 de octubre. Todo el equipo del programa de Telecinco expresaba su emoción por la vuelta de su 'jefa', compañera y amiga y Mediaset ha difundido las primeras palabras de la presentadora ante su regreso a la pequeña pantalla. Fue el pasado 2 de noviembre cuando Ana Rosa Quintana anunciaba que padecía cáncer de mama y que se retiraba temporalmente de la vida pública para recibir tratamiento contra esta enfermedad que era la segunda vez que padecía. Ahora, once meses después, recuperada y feliz, regresa a su programa aunque reconoce tener los nervios de una principiante aunque lleve más de 30 años de profesión.

"Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores -que me han acompañado tanto durante estos largos meses- y con la bendita rutina", asegura en el comunicado difundido por Telecinco para celebrar su regreso.

Telecinco

"Llevo treinta años haciendo programas en directo y es la segunda vez que me alejo unos meses de mi pasión: el periodismo y contar la vida en directo. La anterior fue muy feliz por mi embarazo y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz. Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir", comenta la presentadora deseosa de que sea 10 de octubre a las 8.55 horas para reencontrarse con su público.

"Han ocurrido muchas cosas y muy importantes en estos meses; acontecimientos de los que me hubiera encantado ser testigo en directo, pero nos espera un tiempo apasionante que espero seguir narrando con ilusión y esperanza y, sobre todo, seguir sintiendo el apoyo de los espectadores y mis compañeros que tanto me han ayudado en los días duros", dice. Ana Rosa reconoce que ha pasado tiempos difíciles pero ahora regresa con las pilas cargadas. ¡Bienvenida compañera!