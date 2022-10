Rocío Carrasco entraba en directo en 'Sálvame' bastante cansada con un miembro de su familia y le lanzaba un mensaje algo preocupante. En el último programa de la serie documental, 'En el nombre de Rocío', la hija de Rocío Jurado mostraba las facturas de sus tíos Amador Mohedano y Rosa Benito, más la de su hija Rosario Mohedano, con sus honorarios correspondiente al trabajo que hicieron en la última gala de la intérprete 'Rocío siempre'. Nada más mostrar que fueron los únicos que cobraron en la gala, Rosa Benito se encendía y elegía sus redes para atacar a Rocío Carrasco. "Según esta factura, cobre el año pasado, 16-febrero 21… (es cuando empiezan con la docufake) a los 16 años me pago a mi? Y no hay sello de empresa?? Y no me piden que firme nada. Qué raro", eran uno de los tweets de la colaboradora. Esta tarde del 5 de octubre, Rocío Carrasco le hacía una propuesta a su tía.

"Todo esto empieza con un montón de imágenes de ellos diciendo que ninguno de ellos ha cobrado. Ninguno ha cobrado. Ahora que se demuestra que han cobrado, ahora se acusa a una cadena, a una productora, responsable de un equipo que es mi equipo y que ya le gustaría a Rosa Benito tener la integridad moral que tiene el personal de ‘En el nombre de Rocío’. Y se me acusa a mí particularmente de hacer una factura falsa para presentar en un documental. Quiero decir que llevo toda la mañana en el despacho de abogados. Yo voy a emprender acciones legales de forma penal contra Rosa", decía muy seria Rocío en el programa.

"Antes de darle al dedito, uno tiene que asegurarse porque queda en ridículo. Rosa Benito no puede acusar a una cadena, a una productora, a un equipo y a mí de falsificación de documento privado porque eso está tipificado en el código penal", sentenciaba. ¿Qué dirá Rosa Benito de estas palabras?