Rocío Carrasco ya puede apuntarse, de nuevo, otro tanto en su vida, y es que la hija de 'La más grande' ha conseguido que el museo dedicado a su madre en su ciudad natal, Chipiona (Cádiz), se convierta prácticamente en un lugar de peregrinación entre los fans tanto de dentro como de fuera de España. Así lo ha confirmado el propio alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, en una entrevista, donde no se ha cortado a la hora de dar incluso cifras.

A pesar de los años que se ha tardado en abrir por problemas burocráticos y enfrentamientos familiares varios, lo cierto es que el trabajo de Rocío Carrasco, y también el trabajo previo de su tío, Amador Mohedano, ha dado sus frutos: no ha querido confirmar la cifra de 150.000 euros de recaudación de la que se habla, pero el alcalde sí ha dado otros detalles: "No sé la cantidad exactamente. No sé si son 150, 130 ó 120. No he visto los datos. Lo que sí puedo decir que han ido más de 18.400 personas hasta ayer, en dos meses. Yo creo que es importante", ha comentado.

Con tan importantes cifras, lo cierto es que el museo sigue dando pérdidas, pero no es algo que le preocupe al alcalde: lo importante, dice, es "el atractivo de Rocío Jurado, 'La más grande', su legado en Chipiona, el pueblo donde ella descansa. Siempre ha nombrado a Chipiona, y ha puesto a Chipiona por encima de todo". "No es un negocio, en absoluto", avisa.

Gtres

Aparcero ha querido explicarse: "Todos los museos son deficitarios. Este lo será también. y lo será por los costes de personal, de vigilancia, de limpieza, de orden y las actividades que hay previstas y todos los gastos que ocasiona el museo, no solamente en infraestructuras y medios: electricidad y todo lo demás. Pues no, no será rentable. Pero no va a ser negocio ni está previsto como negocio: está previsto como una alternativa cultural, es una alternativa también turística que rompa la estacionalidad, pues ya tenemos de aquí a diciembre muchos autobuses concertados que vienen de casi toda Andalucía".

Por otro lado, también ha dado un dato muy significativo: "Este verano hemos tenido gente que ha venido exclusivamente de América, de Cantabria, de Asturias, de toda España, a ver el Museo de Rocío Jurado. Y la verdad es que el 99% de las personas se han llevado una gran satisfacción al ver ese entorno, de oler, sentir, vivir y conocer mucha parte del legado cultural que Rocío Jurado ha dejado, y que ahora se expone en Chipiona". El alcalde, además, ha lanzado un 'piropo' a Rocío Carrasco diciendo que todo ha sido "gracias a Rocío Carrasco como heredera universal".

Rocío Carrasco, junto al alcalde de Chipiona, inauguró el museo de Rocío Jurado el pasado 2 de julio de 2022 Gtres

El alcalde de Chipiona opina sobre la polémica de la Virgen de Regla

La familia Mohedano no hay día que no sea noticia por alguna polémica, y estos días han vuelto a la palestra por un detalle durante la procesión de la Virgen de Regla que tuvo lugar hace unos días, donde tuvo lugar que llamó mucho la atención: si en años anteriores los costaleros hacían parada obligatoria frente a la casa que perteneció a la cantante casi como una tradición, este año esa parada no se ha producido.

Gtres

En la casa se encontraban, entre otras personas, Rosa Benito, Amador Mohedano y Gloria Mohedano, y aunque esperaban que la Virgen hiciese un 'stop', la cofradía este año pasó de largo, algo sobre lo que el alcalde se ha querido pronunciar: "Eso es cosa de los costaleros y del capataz, imagino que por cosas de la organización. El alcalde manda, pero no en esas cosas", se ha defendido, a la par que también ha echado un capote a Rocío Carrasco: "No creo que ella esté perdiendo el tiempo preocupándose por ese hecho". "No hay que darle mayor importancia", ha asegurado.