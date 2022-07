Rocío Carrasco ha vuelto a cargar contra su tío Amador Mohedano en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. En concreto, durante esta nueva entrega que se ha estrenado en exclusiva en 'Miteleplus' la hija de Rocío Jurado ha hablado de la última gala que su madre hizo en 'TVE', confesando que la artista decidió que fuesen ella y Fidel Albiac los que estuvieran al frente de ese proyecto. "Necesita hacer esta gala u otro proyecto que le sirviera para hacer frente a los pagos que tenía que hacer (para su tratamiento en Houston), necesitaba liquidez, y quería hacerlo", ha confesado.

Sin embargo, parece que esta decisión no terminó de gustar a Amador Mohedano, y es que fue el último en enterarse de que serían ellos y no él los que se pusiesen al frente de este proyecto. "En un primer momento él reacciona bien pero intuyo que alguien le comería la cabeza y volvió a la siguiente reunión hirviendo", ha recordado la madre de Rocío Flores. "Ponía pegas por todo… Terminamos la reunión y él se va despotricando".

Captura TV

Al ver la actitud de su tío, Rocío Carrasco decide seguirle para hablar con él, una situación que provoca que acabasen teniendo un enfrentamiento. "Me fui detrás de él en buena disposición. Le dije 'si tu preocupación es que salga bien, va a salir todo bien' pero cuando estábamos saliendo me dice ‘¿tú quieres ver cómo le digo a tu madre que yo no estoy en el proyecto, se caga y no lo hace?’". Unas declaraciones que a ella le dejaron impactada. "Si tienes huevos, entra en el dormitorio y se lo dices. No sé la cara que me vería que no lo hizo. No empieza la mala relación pero sí la tirantez en la relación laboral con él. Tensión de él para con nosotros. Estuvo ejerciendo de oposición",ha aclarado.

Tras esto, la hija de Rocío Jurado ha aprovechado la ocasión para aclarar que ella no sacaba a su madre todos los días por pa tarde para grabar con dolores, como le echó en cara su tío. "Cuando la opinión viene de un frustrado, todo lo que hagan los demás que sea bueno al frutado le jode. Yo no tengo la culpa de que sea un frustrado, no la tengo", ha recalcado.

Unas duras declaraciones que ha querido zanjar lanzándole un contundente mensaje. “Que mi madre ha sufrido mucho por mi… No Amador. Mi madre sufría y lloraba mucho en un camerino por tu culpa. De repente se te iba la mano con lo que bebías, otro día el sonido no funcionaba, otro que había que pagar una multa, de repente se enteraba que el guitarrista no había cobrado… Pasaban muchas cosas". ha asegurado.

Amador Mohedano se prepara para responder

Mientras los capítulos de este documental continúan emitiéndose, Amador Mohedano se prepara para responder a su sobrina de la misma forma. El hermano de Rocío Jurado está grabando una docuserie con la que contará su versión de lo ocurrido. Para ello, ha decidido contar con el 'youtuber' JuanjoVlog, con el que charlará contando su versión de los hechos. Unos episodios que ya están grabando y que han adelantado que se podrán ver dentro de poco tiempo.

YouTube

De esta forma, parece que la ex pareja de Rosa Benito está dispuesta a responder punto por punto a todo lo sucedido. "Estamos creando y hablando de miles de ideas. Va a ser una montaña rusa de emociones", ha indicado en un vídeo que en el que aparece junto al 'youtuber' en su casa de Chipiona.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io