Durante este último tiempo, Rosa Benito ha tenido que hacer frente a un duro momento después de que Rocío Carrasco decidiese hablar sobre la relación que ha tenido con su familia en una docuserie. Unos programas donde no ha dudado en cargar duramente contra la colaboradora y toda la familia. Un enfrentamiento que la ex mujer de Amador Mohedano ha lamentado, asegurando que no le gusta cómo ha acabado su relación con la hija de Rocío Jurado. A continuación, repasamos los momentos más importantes de la vida de Rosa Benito desde que se hizo conocida gracias a su vínculo con la cantante y Amador Mohedano.

Rosa Benito, ¿cómo está su relación con Amador? Tras darse un gran beso en directo, la colaboradora ha decidido intervenir para dejar claro que ese gesto no significó en ningún momento una reconciliación y que no hay posibilidad de que vuelvan a estar juntos.

Un bonito reencuentro Telecinco Rosa Benito y Amador Mohedano protagonizaron un bonito reencuentro que decidieron sellar...¡con un beso en directo! Un momento que se produce después de que hayan estado ocho años sin verse y con el que han dejado claro que quieren retomar el contacto por el amor que hubo entre ellos y por el bien de sus hijos.

La propuesta de Rosa Benito a Rocío Carrasco Gtres "Yo sí te quiero en mi vida. Me gustaría tener una conversación contigo, hablar, decir lo que nos tengamos que decir (...) Me gustaría sentarme y que me contaras, yo si te quiero en mi vida. Yo la quiero y ella lo sabe", indicaba Rosa Benito visiblemente emocionada. Un acercamiento que, de momento, parece estar lejos de poder producirse.

Rosa Benito, Gloria Camila y Rocío Flores, unidas frente a Rocío Carrasco Daniel I Carande Tras toda la polémica surgida en la familia después de que Rocío Carrasco rompiese su silencio, ellas se han mostrado que están muy unidas y siguen teniendo una buena relación.

¿Cómo es su relación con Gloria Mohedano? Gtres Rosa Benito parecía tener una buena relación con la hermana de Amador. Sin embargo, Rocío Carrasco ha negado que esto sea del todo así.

Rocío Carrasco carga contra Rosa Benito Telecinco Desde que Rocío Carrasco decidió romper su silencio, la relación entre ella y Rosa Benito se ha vuelto cada vez más tensa. De hecho, ambas han terminado lanzándose numerosos reproches con los que dejan claro que en estos momentos mantienen una nula relación.

Jorge Javier apoda a Rosa Benito 'viuda de Rocío Jurado' y ella estalla Telecinco La colaboradora terminó explotando después de que Jorge Javier decidiese llamarle 'la viuda de Rocío Jurado' al ver cómo seguía llorando y recordando los momentos que vivió junto a ella.

La 'decepción' de Rosa Benito con Rocío Flores Gtres La colaboradora mostró su 'decepción' con Rocío Flores dejando ver que su relación con la hija de Rocío Carrasco no estaba pasando por su mejor momento. De hecho, Rocío Flores llegó incluso a llamarle muy enfadada. Unas diferencias que parecen haber solucionado.

Rosa Benito le pide a Rocío Carrasco un objeto que tenía su madre Telecinco Entre las pertenencias de Rocío Jurado se encontraba algo que Rosa Benito quería recuperar. "Cuando hice 25 años de casada con Amador me regalaron una Virgen de Regla y cuando Rocío estaba enferma se hizo una especie de altar con todos los santos y agua bendita. Luego ese altar se llevó del hospital a su casa y esa virgen se quedó ahí... Yo creo que sí me la daría". Sin embargo, parece que, de momento, no se lo ha dado.

Lamenta la pérdida de su cuñada Virtudes Gtres La ex de Amador Mohedano estaba destrozada tras el fallecimiento de la esposa de su hermano Juan Carlos a la que estaba muy unida. La colaboradora de 'Ya es mediodía' y su hija, Rosario Mohedano, rindieron homenaje a la fallecida en sus redes sociales

Amador Mohedano intenta volver con Rosa Benito Telecinco El hermano de Rocío Jurado se rompía al reconocer que le "echaba muchísimo de menos" tras hacer una llamada en directo al programa de 'Ya es mediodía'. Una conmovedora declaración que provocó que ella terminase derrumbándose en directo.

Fiel defensora de su hija Agencias Rosa Benito no ha dudado en defender a su hija cada vez que ha visto que le criticaban, dejando claro que ella es una gran artista que se merece respeto.

Rosa Benito aclara si se ha hecho algún retoque estético Captura TV La aparición de Rosa Benito en el plató de 'Supervivientes' llamó mucho la atención por sus labios, provocando que surgiesen numerosos rumores que ella decidió zanajar. "Cuando fui a ver Amador a 'Supervivientes' en 2014 tuve un percance (se rompió el labio). Me operaron el labio y tengo una bolita. Cada dos años voy a hidratarme esa parte. No me he puesto labio", sentenciaba. El único tratamiento al que reconoce haberse sometido es al PRP (Plasma rico en Plaquetas).

La dieta de Rosa Benito Gtres Rosa Benito se ha unido a otras famosas que siguen una dieta, haciendo público cómo se cuida. La colaboradora desveló que desde que regresó de 'Supervivientes' ha estado siguiendo una dieta intermitente para mantener su figura, un método con el que confesaba estar muy contenta.

Fiel a su cita con el homenaje a Rocío Jurado Rosa Benito no ha faltado a los homenajes que se han hecho en recuerdo a Rocío Jurado, acudiendo incluso después de separarse de Amador Mohedano.

Ingreso en un centro psiquiátrico Telecinco.es En 2014 la ex mujer de Amador Mohedano tuvo que ingresar durante tres meses en un centro psiquiátrico sobrepasada por su situación personal y laboral. "Mi ingreso fue voluntario. Le pedí a la doctora que me ingresase porque necesitaba separarme de todo. Ingresé al día siguiente a las 9:00 de la mañana. Para mí, fue liberador separarme de todo. Mi familia se fue llorando pero yo me quedé tan bien", recordó.

Muy unida a sus compañeros de 'Ya es mediodía' Instagram La colaboradora está muy feliz con su trabajo en 'Ya es mediodía'. Ahora, ha compartido un emotivo mensaje de despedida a Sonsoles Ónega, que dejará de presentar el programa.

Vuelve como colaboradora en 'Ya es mediodía' Telecinco Tras haber trabajado en programas como 'Sálvame' o 'El Programa de Ana Rosa', la colaboradora sorprendió a todos convirtiéndose en el fichaje estrella de 'Ya es mediodía'.

Ganadora de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' Cuatro Tras su éxito en 'Supervivientes', Rosa Benito volvió a proclamarse ganadora, esta vez gracias a sus dotes en la cocina, con su participación en 2019 en 'Ven a cenar conmigo'.

Rosa Benito en 'GH VIP' En 2016 entra como concursante de la cuarta edición de 'Gran Hermano VIP' siendo la sexta expulsada del reality. Un concurso en el que terminaron tachándole de "mueble".

Sus 'pinitos' como actriz Telecinco A lo largo de su trayectoria televisiva la colaboradora también ha probado suerte en el mundo de la interpretación actuando en la mítica serie 'Esposados' de José Luis Moreno que se emitió en 'Telecinco' en 2013.

Colaboradora en el 'Deluxe' Instagram Tras proclamarse ganadora de 'Supervivientes', la colaboradora fichó por 'Sábado Deluxe' para comentar el reality.

Colaboradora de 'Sálvame' Gtres Después de siete años cargados de momentos para el recuerdo, Rosa Benito se despidió de su puesto como colaboradora en ‘Sálvame’ en verano de 2016. Un tiempo en el que vivió desde momentos bonitos hasta algunos de lo más polémicos.

Visita a Amador Mohedano en 'Supervivientes' A pesar de haber puesto fin a su relación un año antes, Rosa Benito no dudó en visitar a su ex marido en Honduras, momento en el que él intentó darle un beso al que ella no le quiso corresponder asegurando que ya solo sentía cariño hacia él.

Su divorcio con Amador Mohedano La colaboradora anunció que había puesto fin a su relación con Amador Mohedano en 2012, protagonizando una de las rupturas más sonadas de los famosos. Sin embargo, no fue hasta 2013 cuando finalmente decidieron firmar el divorcio.

El gran cambio de peso de Rosa Benito tras 'Supervivientes' DM La colaboradora experimentó un gran cambio de peso en 'Supervivientes', siendo una de las concursantes que más adelgazó. Una figura que ha intentado mantener tras su salida con una buena dieta.

Ganadora de 'Supervivientes' en 2011 Telecinco La ex pareja de Amador Mohedano se coló en la lista de las personas que han logrado ganar en 'Supervivientes' gracias a su triunfo en 2011. Para Rosa Benito 'Supervivientes' supuso un antes y un después en su vida. La colaboradora consiguió ganarse el cariño de la audiencia con su actitud en la isla y se alzó con el premio de 200.000 euros y un coche.

Romántico reencuentro con Amador en 'Supervivientes' La colaboradora decidió participar en 2011 en 'Supervivientes', protagonizando uno de los momentos más románticos del programa convirtiéndose en historia de los realitys,

Devastada tras la muerte de Rocío Jurado Después de dos años de lucha contra el cáncer de páncreas, la cantante murió el 1 de junio de 2006. Una dura pérdida con la que Rosa Benito continúa derrumbándose cada vez que habla de ella, y es que estaban muy unidas.

Junto a Rocío Jurado en su enfermedad Gtres Durante el tiempo que estuvo enferma, Rosa Benito no se separó de ella, acudiendo al hospital a visitarle junto a Amador Mohedano y mostrando su apoyo a Rocío Carrasco.

Rosa Benito y Rocio Jurado, inseparables Gtres La colaboradora tuvo un papel indispensable en la vida de Rocío Jurado, y es que desde que comenzó a trabajar con ella y se convirtieron en cuñadas se volvieron inseparables.

Su familia junto a Amador Mohedano Getty Images Amador Mohedano y la colaboradora televisiva tuvieron cuatro hijos en común. Todo comenzó con la llegada de sus mellizos, Chayo Mohedano y Fernando Mohedano. Más tarde, en 1982, nació el tercer hijo de la pareja, Salvador Mohedano. Y ya en 1997 nació el último de los hijos de la pareja, Amador Jr. Tiene 23 años y como su tía, también ha decidido dedicarse a la música. Pero en su caso, ha optado por el rap. De todos ellos, la única que ha decidido llevar una vida más pública ha sido Chayo Mohedano.

Boda con Amador Mohedano Gtres La pareja decidió poner el broche de oro a su relación con una gran boda que celebraron en el año 1977 rodeados de amigos y familiares.

Amador Mohedano y Rosa Benito, flechazo a primera vista Instagram El hermano de Rocío Jurado conoció a la que según él sería el amor de su vida, Rosa Benito, en 1976. La pareja se encontró por primera vez gracias a Rocío Jurado. Él era su representante y Rosa, la peluquera. La colaboradora ha reconocido que en cuanto vio al hermano de Rocío Jurado le llamó la atención.

Quién es Rosa Benito Gtres Rosa Benito nació el 4 de febrero de 1956. Peluquera y estilista se hizo conocida a raíz de su relación con Amador Mohedano después de que Rocío Jurado le contratase para que le peinase. Desde entonces, consiguió entablar una gran relación con su cuñada mientras creaba una gran historia de amor junto a Amador, del que finalmente terminaría separándose en 2012. Proviene de una familia numerosa compuesta, y es que tiene cuatro hermanos y una hermana a los que están muy unidos y que siempre han preferido mantenerse al margen del foco mediático.

