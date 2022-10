Carlota Corredera regresaba a 'Sálvame' y la tarde no ha podido ser más emocionante. La presentadora tiene un gran proyecto entre manos que le hace muy feliz y, como no podía ser de otra manera, entraba este 6 de octubre a su antiguo plató para promocionar su nuevo programa, '¿Quién es mi padre?'. El reencuentro con todo el equipo del programa y con los colaboradores ha sido mágico y la gallega no ha podido evitar las lágrimas.

El pasado 25 de marzo, la presentadora se despedía de 'Sálvame' después de trece años trabajando primero como directora y luego como una de sus presentadoras más emblemáticas. Cuando llegó la docuserie de Rocío Carrasco, el papel del Carlota se vio un poco afectado y eran muchas las críticas que recibía por las redes sociales. Ahora tras 7 meses alejada del foco, Corredera llega a la televisión con ganas y sin olvidar que ella perteneció al mundo 'Sálvame' mucho tiempo y seguirá siendo del equipo.

Telecinco

"Estoy supernerviosa de ir a plató", decía emocionada desde el estadio del Leganés, donde hacían la primera conexión con ella. "¡Me encanta verte de nuevo en tu casa, me alegra muchísimo verte! ¡Esto vuelve a ser como antes!", le daba la bienvenida el dueño de cortijo, Jorge Javier Vázquez . "Yo no quería llorar. Estoy súper emocionada de estar aquí, y además con público y sin mascarillas. Me está temblando todo, y se me había olvidado el pinganillo. Está todo bien", decía la presentadora al ver cómo sus compañeros le daban la bienvenida a la que es su casa.