Tras varios meses de desconexión y apartada de la televisión, Carlota Corredera vuelve a la pequeña pantalla. Seis meses han pasado ya desde que la gallega se despidiese de ‘Sálvame‘ y desde entonces ha preferido llevar otro estilo de vida. Lo que más llamaba la atención es que no presentase el programa de 'En el nombre de Rocío': "Por un lado, sentí alegría por ser Sandra, y luego sentí pena porque no estaba Carlota. Era un sentimiento encontrado", apuntaba Rocío Carrasco cuando se le preguntaba por la ausencia de la gallega en la segunda temporada de su docu.

Tras esta ausencia, 'Mediaset' tiene algo preparado para Carlota Corredera y sus compañeros y amigos de 'Sálvame' no pueden estar más orgullosos de ella. La gallega presentará ‘¿Quién es mi padre’?, la nueva apuesta de Telecinco que se emitirá próximamente. Se trata de una docuserie de investigación desarrollada en colaboración con 'La Fábrica de la Tele'.

Después de vivir un verano repleto de escapadas y viajes junto a los suyos, Carlota Corredera regresa a 'Mediaset' con más fuerza que nunca. "Os siento muy cerca hoy y siempre, gracias por vuestro calor y amor a través de #VuelveCarlota. En cuanto haya algo que contaros, lo sabréis, y sí, estoy viva #volveré", escribía la presentadora en Twitter.

Sus compañeros de 'Sálvame', en concreto Belén Esteban, paraba un momento el programa para felicitar por este nuevo proyecto a su amiga y el plató se arrancaba en un aplauso con todos los colaboradores en pie llenos de felicidad. "Ha sido imposible contactar con ella, pero te lo perdono", decía Terelu Campos orgullosa de la presentadora.