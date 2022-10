Terelu Campos y Rosa Benito: de la amistad a la indiferencia

Rosa Benito y Terelu Campos eran íntimas amigas, sin embargo ahora ya no lo son. La colaboradora de 'Sálvame' ha querido desvelar el motivo de su distanciamiento justo mientras estaban hablando de la ex de Amador Mohedano. Y es que Rosa Benito vuelve a estar de plena actualidad después de que decidiese borrar su cuenta de Instagram tras arremeter duramente contra su sobrina Rocío Carrasco y que ésta anunciase acciones legales contra ella.

La hija de María Teresa Campos ha desvelado al extremo ha llegado su enemistad con Rosa Benito que ahora cuando se cruzan por los pasillos de Telecinco que ni se saludan. O por lo menos eso pasó la última vez que sus miradas se cruzaron. Según ha contado la presentadora de 'Sálvame' todo empezó el día en el que Rosa Benito "soltó la barbaridad de que mi madre había obligado a Rocío Jurado a ir a su primer programa en otra cadena de televisión a contar su enfermedad".

Según Terelu, no solo fue la insinuación de que su madre obligase a esto a 'La más grande' es que según la ex de Amador Mohedano podría haber llegado incluso a insinuar que "la chantajeó". A pesar de eso, la hermana de Carmen Borrego dice que siguieron manteniendo el contacto y ella incluso se enorgullece de haber defendido a su hija Rosario Mohedano.

Sin embargo, todo cambió cuando Terelu vio que "Rosa Benito no tenía ningún tipo de compasión ni caridad ni nada... hacia Rocío Carrasco, me deja en shock. Cuando tú y yo hemos hablado de muchas cosas, sabíamos muchas cosas y nos hemos callado. Y lo hemos hecho por tu sobrina Rocío Carrasco. Hablábamos el mismo idioma...".

Terelu no entiende lo que puede haber pasado para que Rosa Benito haya adoptado esta nueva actitud aunque cree que "ha sido una influencia familiar", aunque no ha revelado qué familiar podría haber ejercido alguna influencia en la que fuera su gran aliada. "De repente, todos deben decir 'si no estamos juntos, para defendernos la cosa va a ser complicada'", ha finalizado Terelu dejando caer que la peluquera podría haber sido influenciada por alguno de sus familiares.