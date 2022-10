Rocío Carrasco continúa relatando sus recuerdos sobre la vida de su madre, Rocío Jurado, y el papel que ha tenido Amador Mohedano en su carrera, algo que lejos de alabar el papel del que fuera su manager, ha aprovechado para criticar el papel de su tío en la carrera de su madre acusándolo de robarla. Junto a él, Rosa Benito también ha sido objeto de las críticas y, a pesar de llevar tres meses sin querer sentarse en un plató para responder las declaraciones de la que fuera su sobrina política, ha aceptado la llamada del programa 'Fiesta' para comentarlo, estallando en contra de la docuserie 'En el nombre de Rocío'. Una intervención breve en la que no ha dudado en asegurar que Carrasco dice "muchas barbaridades" sobre su madre y lo que ocurrió durante su enfermedad.

En el último capítulo, Rocío Carrasco hacía unas declaraciones que han levantado ampollas como que la última gala que protagoniza Rocío Jurado en Televisión Española se hizo para pagar los tratamientos de la cantante puesto que carecía de suficiente liquidez. "¿Vosotros pensáis que Rocío Jurado no tenía un seguro [de vida] maravilloso?", preguntaba Rosa Benito quien aseguraba, en contra de su hija, que sí lo tenía. "Igual que se dice que si vomitó... ¿si hubiera pasado todo eso no pensáis que esa gala no se corta y se llevan a esa mujer a casa?".

"Me duele que se pueda permitir todo esto", aseguraba Rosa Benito quien defendía a su ex marido a quien su sobrina llamaba "fracasado", señalando que él ha trabajado mucho para su hermana. "Yo el otro día subí un vídeo de Antena3 donde ella personalmente le da las gracias a su hermano Amador, dicho por ella, a mi me vale la palabra de ella, y creo que debería de valernos a más de uno". Así zanjaba que "nosotros lo hemos tenido todo con ella [Rocío Jurado], pero ella lo ha tenido también todo con nosotros por eso siempre se ha rodeado de nosotros, de su gente, de su pandilla".