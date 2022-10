Eduardo Rosa dedica una desgarradora carta a la actriz Beatriz Álvarez-Guerra, fallecida el pasado 4 de octubre en un accidente de tráfico. El actor, uno de los concursantes de la última edición de 'MasterChef Celebrity', ha utilizado su perfil de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras que son toda una declaración de amor. Beatriz Álvarez-Guerra, de 28 años, murió en un accidente de coche en Cerdedo-Cotobade, en Pontevedra localidad en la que se encontraba de vacaciones cuando el vehículo en el que viajaba y era conducido por otro hombre cayó al río Almofrei. El chico, de 24 años y sin carnet, pudo salir del coche pero la actriz, que viajaba en el asiento del copiloto, quedó atrapada en la parte sumergida del vehículo. A pesar de que el chico pidió ayuda a los vecinos y estos llamaron al 112, tras más de una hora de búsqueda, el cuerpo sin vida de Beatriz fue localizado en el interior del coche.

Tras el triste fallecimiento de Beatriz Álvarez-Guerra, Eduardo Rosa, que fue el segundo expulsado de 'MasterChef Celebrity', le dedicó una desgarradora carta a "Mi amor. Mi vida. Mi reina. Beatriz Álvarez-Guerra. La madre de mis hijos". Junto a varias imágenes de ellos juntos, el actor, que coincidió con Beatriz en la obra de teatro 'Noche árabe', revela cómo se enteró de su muerte.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"El 4 de Octubre recibí la peor llamada de teléfono de mi vida. Perderte para siempre. Hice de todo para conquistarte, y ahora no puedo hacer nada para no perderte. No sé cómo entender que te has ido antes de tiempo. No me imagino mi vida sin ti. Teníamos un futuro. 4 hijos que tener. Y una vida que soñamos. No sé cómo soportar la idea de que te has ido, y que no puedo hacer nada para estar contigo. Eres luz, y sé que iluminarás allá dónde estés, mi amor", escribió Eduardo Rosa sobre Beatriz Álvarez-Guerra. "No sé cómo digerir esto, babe, para entender que tu camino acaba así. Que te has ido. Que no te voy a volver a tener en mis brazos. Que todo acabó en ese punto negro de Pontevedra, y en ese río. No sé cómo hacerte sentir que me cambiaría por ti con tal de no dejarte ir. Y no lo haré. Que te quise y te querré hasta que me desplume. Cumpliré lo que te prometí. Todo lo que prometí", finaliza su emotivo mensaje.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras publicar su carta en Instagram, Eduardo Rosa recibió multitud de mensajes de apoyo y cariño. "Mucho ánimo Edu, todos te queremos un montón" le escribió Patricia Conde, su compañera en 'MasterChef'. "Amigo, mío. Acabo de leerte. Lo siento infinito. Lo siento en el alma. Un abrazo muy grande" puso José Luis García Pérez.