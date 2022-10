Dinio García, detenido por amenazar supuestamente a su mujer "con un arma detonadora"

Dinio García, de 44 años, ha sido detenido en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han arrestado este sábado por la tarde al actor cubano por presuntamente amenazar con un revólver detonador a su mujer y madre de su hijo, Milena Leyva. Así lo confirman con fuentes policiales el periódico 'La Vanguardia'. Los hechos parecen haber tenido lugar este mismo sábado cuando la mujer del ex de Marujita Díaz ha acudido a la comisaría Nou de Rambla para denunciar a su pareja por malos tratos y ha asegurado que le había amenazado con esta arma detonadora.

Actualmente, el actor de cine para adultos se encuentra en los calabozos de la comisaría Nou de La Rambla, donde fue denunciado por su mujer. Tras presentar su declaración en este centro policial, una patrulla se trasladaba hasta el domicilio de la pareja para detener a Dinio García. El cubano no ha mostrado en ningún momento resistencia a la autoridad y ha procedido a acompañarles a comisaría.

Después de haber participado en varios realities y programa de televisión se traslado a la Ciudad Condal donde reside en la Rambla junto a su mujer. Ambos trabajan en un espectáculo pornográfico en la sala Bagdad del Raval de Barcelona.

A Dinio García lo conocimos siendo un tímido joven cubano que había robado el corazón a la actriz Marujita Díaz. Poco a poco se fue haciendo más conocido, convirtiéndose en uno de los personajes más populares de los 2000. Su canción 'Haciendo el amor' le hizo ganar aún más popularidad.

