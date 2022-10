El ex portero del Real Madrid, Iker Casillas, sigue siendo objeto de la polémica desde hace unas semanas y es que aún colea un tweet que finalmente eliminó tras alegar que su cuenta había sido hackeada. El mensaje, escueto, levantó muchas ampollas debido al delicado tema que trataba: «Espero que me respeten: soy gay». Después del gran revuelo que levantó y de ser compartido miles de veces, el ex jugador borró el mensaje pidiendo disculpas justificando que había sido víctima de un hackeo por lo que el tuit no lo había escrito él sino un hacker que había entrado en su cuenta.

Así las cosas, el mensaje sigue trayendo cola y es que son muchos los que ponen en entredicho que realmente la cuenta fuera hackeada y no fuera una respuesta a los rumores que le relacionan con Alejandra Onieva, hermana del ex de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, pues en los últimos meses mantienen una gran interacción por Instagram. Ahora, Iker ha respondido a estas críticas con un tuit que también ha generado críticas.

Y te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Seguramente, también por lo que haces o por lo que dejas de hacer.

Y ya por último, por lo que dices…y por lo que no dices!!!

TÚ VIVE COJONES! 😉 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 15, 2022

"Y te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Seguramente, también por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Y ya por último, por lo que dices… y por lo que no dices!!! TÚ VIVE COJONES!", escribía el ex guardameta instando a todo el mundo a desoír lo que dicen de ti. Una declaración de intenciones en toda regla que era aplaudida por muchos, sobre todo, por los famosos que se encuentran bajo la lupa de los medios. «Y por cómo vistes…», le recordaba Cristina Pedroche. «Amén», añadía el futbolista Joaquín Sánchez.

Lo cierto es que el de Móstoles ha utilizado en varias ocasiones sus redes sociales para desmentir algunas informaciones o cuestionar los rumores que salen sobre él. Maniobra por la que muchos sostienen que el primer mensaje fue una simple respuesta a los rumores y no obra de ningún hacker, sobre todo, porque pudo recuperar su cuenta apenas unas horas después.