Nagore Robles es una mujer que siempre ha intentado ocultar su lado más vulnerable, por eso impacta verla así. En las fotos que muestra 'Diez Minutos' en exclusiva, en el número que ya está en los kioskos, la colaboradora televisiva aparece destrozada, llorando y tapando su cara con las manos para evitar que la reconocieran. La situación se produjo hace unos días en el Parque del Retiro de Madrid, donde la colaboradora llegó para dar un paseo con su mascota. En un momento dado, Nagore tuvo que sentarse abatida y decidió llamar a una persona de su confianza, quizás para intentar calmarse. ¿Qué pudo suceder para que se derrumbara de esa manera? La vida le sonríe en el plano laboral, sigue a tope de trabajo, pero últimamente su lado más emocional quizás esté algo más revuelto.

Hace unos días se publicaron unas imágenes de su ex novia, Sandra Barneda, con su nueva pareja, una atractiva bailarina. Y curiosamente paseaban su recién estrenado amor por El Retiro. Sandra y Nagore dejaron su relación de seis años el pasado mes de febrero. Anunciaron su separación vía Instagram y en el texto aseguraban que su adiós había sido de mutuo acuerdo.

Nagore Robles nunca ha querido dar demasiados detalles sobre lo que pasó, aunque hace poco se sinceró en 'Nos hemos liado', el videopodcast que presenta junto a Alba Carrillo. "A mí no me han dejado nunca", afirmó rotunda sin querer poner nombres. Y añadió: "Se pasa muy mal cuando dejas a alguien y si encima esa persona es buena persona, cuesta mucho más porque sabes que vas a hacer daño". Además, también dejó claro que quiere que su próxima relación sea anónima "para que no genere interés, para que no tengamos que hacer comunicados". La colaboradora, que se dio a conocer tras participar en 'GH 11', reveló cómo se fraguó el texto que lanzó junto a Sandra tras la ruptura. "Estuvimos muy pendientes. Se iba a mirar con lupa y entonces era un poco de 'vamos a ponernos serias'. Todo con mucho respeto", explicó.

Llama la atención que justo antes de estas imágenes, donde Nagore se muestra rota, la colaboradora asegurase a su familia virtual estar en un momento diez. "Estoy tranquila emocionalmente y fuerte. Me siento muy afortunada por trabajar en lo que me hace feliz, rodeada de muchas personas nobles que me quieren mucho", confesó.

Se separaron en febrero de 2021

Después de seis años de amor, Nagore Robles y Sandra Barneda se decían adiós. Rompían queriéndose mucho y muy apenadas por no haber podido reconducir su última crisis. Ahora Nagore ha reconocido que a ella nunca la han dejado, unas palabras que quizás no haya sentado demasiado bien a su ex. Por el momento, las dos han dejado de coincidir en plató. Nagore ya no participa en las galas de 'La isla de las tentaciones', el programa que presenta Barneda.

