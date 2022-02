Nagore Robles y Sandra Barneda han roto. La presentadora ha sorprendido a sus seguidores al confirmar la noticia a través de sus redes sociales un día después de San Valentín. Ambas eran una de las parejas favoritas de la televisión. Sin embargo, parece que su amor ha llegado a su fin de manera definitiva. "El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil. Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mútuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja", han escrito ambas en sus redes.

En el mensaje que han hecho público en su perfil de 'Instagram' y que ha ido acompañado de una instantánea donde aparecen ambas sonriendo, han confesado que esta es una decisión que tomaron hace un tiempo y que a pesar de todo siguen teniendo una buena relación. "Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra. Por favor os pedimos respeto para ambas en este momento", han indicado.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que ambas deciden tomar caminos por separado. Nagore Robles y Sandra Barneda comenzaron su historia de amor en 2016. Sin embargo, no hicieron público su romance hasta un año después. Desde entonces no han dudado en compartir cada uno de los buenos momentos que han vivido juntas. En el año 2019 ambas sorprendían a todos anunciando su ruptura, aunque en cada aparición pública que realizaban confesaban que el cariño entre ellas seguía intacto.

Un año más tarde, ambas confirmaban que habían decidido retomar su relación, una noticia que alegró a todos sus seguidores. A partir de ese momento se les ha podido ver a las dos formando un tándem perfecto en varios programas en los que han coincidido trabajando juntas como 'La isla de las tentaciones', donde sus 'piques' y sus 'tonteos' en directo se hacía cada noche en virales.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ahora, cuando parecía que estaban pasando por uno de sus mejores momentos y dos días después de que Nagore Robles saliese de la casa de 'Secret Story', ambas han dejado a todos sin palabras al confirmar que han puesto fin a su romance, ¿será esta vez definitivo?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io