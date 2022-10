Este 19 de octubre es el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama y Ana Rosa Quintana ha comenzado 'El programa de AR' con un mensaje de apoyo a todas las mujeres que, como ella, han pasado o pasan por esta enfermedad. Como dijo el pasado 10 de octubre, cuando se incorporó a su programa tras 11 meses alejada de los medios, la presentadora ha acabado el tratamiento y se encuentra "estupendamente, pero no podré decir que estoy dada de alta dentro de cinco o seis años".

Sensible pero firme, Ana Rosa ha vestido de negro. Un top sobre el que destacaba en su pecho un lazo rosa, símbolo reconocido en todo el mundo por la sensibilización del cáncer de mama. "Hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama, el más común de nuestro país y que golpea a miles de mujeres pero del que se sale con seguimiento y los controles adecuados", comenzaba diciendo la presentadora.

"Cuando escuchas cáncer de mama de la boca de un médico te preguntas '¿qué me va a pasar? ¿cómo se lo cuento a mi familia? No hay certezas, solo incertidumbres", continuaba Ana Rosa, que citaba a la actriz y cantante Olivia Newton-John, que falleció el 8 de agosto de 2022 después de 30 años padeciendo cáncer de mama. "Como decía Olivia Newton-John es necesario cambiar la narrativa del cáncer. La palabra lucha conlleva un discurso de triunfo o derrota y no es justo. No somos valientes ni heroínas. Somos mujeres con derecho a quejarnos, el cáncer no te define como persona ni como mujer. Cáncer no es un apellido, es una circunstancia que le puede pasar a cualquiera, es la vida", señalaba Ana Rosa.

Y finalizaba su mensaje, antes de meterse de lleno en la actulidad política y social del país, destacando que "detrás de la palabra cáncer hay mujeres, no hay guerreras ni soldados. Nuestra curación no depende de un coraje sobrehumano, depende de la ciencia y del apoyo de nuestro entorno. Una realidad cruda".