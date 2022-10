Ana Rosa Quintana vuelve al trabajo fiel a su tradición. Eran las 8.55 horas del lunes 10 de octubre de 2022 cuando, once meses después de anunciar que tenía cáncer de mama, la periodista se ponía al frente de 'El programa de Ana Rosa' y lo hacía cumpliendo su 'manía' al volver al trabajo tras unas vacaciones o un descanso 'forzado': vestir de blanco. La periodista ha optado por una camisa blanca, de manga larga, con vaqueros y un llamativo cinturón. Además, ha lucido su nuevo corte y color de pelo: cabello corto y rubio que le queda de maravilla aunque ella se sigue viendo rara. "Ahora me veo rara cuando me veo morena" decía al ver las promociones de su programa con imágenes antiguas suyas. Fue el pasado junio, en la fiesta de verano de su productora Unicorn, cuando pudimos ver, por primera vez, la nueva imagen de Ana Rosa Quintana.

"Buenos días, espero que sigamos muchos más días diciendo los buenos días... os dije que nos veríamos pronto, a mí se me ha hecho un poquito largo pero ya estoy aquí, buenos días" eran las primeras palabras de Ana Rosa Quintana en su regreso a 'El programa de Ana Rosa'. "Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes, desde mis compañeros, personas que no conozco que me han regalado sus oraciones, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido", decía la presentadora, muy emocionada, mirando a cámara.

Telecinco

Ana Rosa Quintana lleva años cumpliendo la tradición de vestir de blanco para citas importantes en 'El programa de Ana Rosa'. Es el color que utiliza siempre para su regreso al trabajo tras sus vacaciones y el tono que lució, el pasado 2 de noviembre, cuando anunció que le habían detectado un nuevo cáncer. Patricia Pardo comentó esta manía de su jefa en el estreno de la nueva temporada y la periodista ha querido ser fiel a su tradición en su regreso al trabajo más complicado.

Telecinco

El blanco es un color que parece darle suerte a Ana Rosa Quintana y es el que ha elegido este 10 de octubre para regresar a 'El programa de Ana Rosa' tras su cáncer. ¡Bienvenida compañera!