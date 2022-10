Carmen Borrego reacciona con una declaración de amor hacia su hijo tras la nueva polémica familiar. 'Sálvame' ha hecho públicos unos audios de su nuera Paola, la esposa de su hijo José María, en los que la joven critica su suegra y a Terelu Campos y Alejandra Rubio, hermana y sobrina de Carmen. La hija de María Teresa Campos se mostró muy afectada por las palabras de la esposa de su hijo y la madre de ésta y reconoció que había hablado con Paola y que estaba 'avergonzada'. "La voy a disculpar porque es la mujer de mi hijo y lo que me importa es que sea feliz, esto le va a hacer aprender a que no te puedes fiar de nadie ni hablar con naturalidad", comentó Carmen tras escuchar los audios.

En el vídeo de la parte superior, recogemos las palabras que Carmen Borrego dedicó a su nuera Paola y las que les ha querido transmitir a su hermana y a su sobrina tras sus palabras. "Lamento lo que está ocurriendo, quiero que entiendan que esto que está ocurriendo no tiene nada que ver conmigo ni con mi hijo" decía muy afectada tanto que llegó a abandonar el plató de 'Sálvame' y reconoció que había llorado durante la publicidad. "¡No aguanto ni media más! ¡Mis hijos también me duelen!", dijo.

Después del programa, Carmen Borrego quiso enviar un mensaje a su hijo José María, el marido de Paola, a través de las redes sociales para intentar apaciguar la situación y recuperar la paz familiar. La hija de María Teresa Campos recuperó una foto de la reciente boda del joven, en la que fue la madrina, para dedicarle un bonito mensaje de amor. "Eres el amor de mi vida y este día fue uno de los más felices de mi vida. Todos nos equivocamos pero siempre estaré a vuestro lado. Vuestra felicidad es la mía. Te quiero", escribió dejando claro que, aunque está dolida, perdona las palabras de su nuera.