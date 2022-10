'Sálvame' vive sus horas más bajas, la peor crisis en sus 13 años en antena. La audiencia, cada vez más paupérrima, no hace más que mermar el ego de Jorge Javier Vázquez. Ahora, un nuevo golpe, sacude al que fuera uno de los programas de más éxito de Telecinco. Sonsoles Ónega estrena programa en la cadena de la competencia. Antena 3 ha fichado a la presentadora y promete traer muchos quebraderos de cabeza a 'Sálvame'. Con su nuevo programa 'Y ahora Sonsoles' llega a la parrilla televisiva pisando fuerte con periodistas, escritores, filósofos, empresarios o especialistas en crónica social de gran renombre. Cabe destacar, que entre sus grandes colaboradores se encuentra nuestro compañero Daniel I. Carande, la modelo Mar Flores, la empresaria Cruz Sánchez de Lara, la periodista Alejandra Prat, el cómico Miguel Lago o la 'influencer' Tamara Gorro.

Este próximo 24 de octubre a partir de las 19 horas arranca este nuevo espacio en le que Sonsoles Ónega, aunque ella no lo pretenda, competirá en audiencia con Jorge Javier. Algo que ha hecho que el de Badalona mueva ficha. Y este viernes 'Sálvame' anunciaba que su presentador estrella entrevistará a Ana María Aldón. Una invitada con el que Jorge Javier pretende hacer sombra a Sonsoles Ónega.

Y es que la todavía-o no- mujer de José Ortega Cano está de plena actualidad, sus idas y venidas con el torero. Su mala relación con la familia del diestro y su enorme distanciamiento con Gloria Camila son solo algunos de los temas que pueden salir en esta esperada entrevista. Pero quizás la audiencia ya esté cansada del mismo discurso de la de Sanlucár de Barrameda que lleva más de un año de plató en plató hablando de su crisis matrimonial y de los problemas familiares que acechan en su vida.