Sonsoles Ónega revela uno de los secretos mejor guardados de su nuevo programa en Antena 3: su título. La presentadora y Atresmedia han utilizado sus redes sociales para publicar la primera 'promo' del nuevo espacio de la presentadora y, gracias a ella, ya podemos conocer cómo se va a llamar el magazine que aterrizará, muy pronto en Antena 3. "Y ahora Sonsoles" es el título elegido para el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3 y la periodista ha adelantado que su estreno será en breve. "Os esperamos muyyyy pronto. A tope de GANAS ⭐️⭐️⭐️. @antena3com @atresmediacom" son las palabras que acompañan al vídeo en el que una colorida Sonsoles posa, con diferentes looks en vivos tonos y la mejor de sus sonrisas. Al final del vídeo, se puede leer "en la tele abierta", eslogan de Atresmedia, y que muchos, en redes, han visto como una 'pullita' a Mediaset, su anterior lugar de trabajo.

Fue la propia Sonsoles Ónega la que adelantó en su reciente visita a 'El Hormiguero', donde también reveló sus supersticiones, algunos detalles de su nuevo espacio en Atresmedia que se llamará 'Y ahora Sonsoles'. "Será un programa de actualidad... Es que yo no sé hacer un huevo así que no puedo competir con Arguiñano así que no voy a hacer un programa de cocina. Tampoco puedo hacer uno de fitness, aunque con la faja doy el pego ni puedo hacer uno de niños. Yo donde me encuentro cómoda y ese plan de vida que ellos me han contado es precisamente contar la vida, así que eso es lo que vamos a hacer", comentó a Pablo Motos.

Fue el pasado julio cuando se anunció, por sorpresa, el fichaje de Sonsoles Ónega por Atresmedia que suponía su marcha de Telecinco. La periodista explicó cómo había sido su salida de Mediaset en su paso por 'El Hormiguero'. "Se produce una reunión en una sala de un hotel de Madrid… de repente un señor, Carlos Fernández Alonso, director General de Atresmedia, me dice cinco palabras: 'Tenemos un plan para ti'. Y en ese momento yo dejo de ver a Carlos Alonso y veo a Brad Pitt. Y me enamoro profundamente de esa propuesta, de que alguien tenga una propuesta para mí" y añadió que, seguidamente, le comunicó a sus jefes que se iba. Ahora afronta su nueva etapa en Atresmedia gracias a "Y ahora Sonsoles' con mucha ilusión y ganas.