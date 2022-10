Kiko Rivera ha roto su silencio tras sufrir un ictus. El hijo de Isabel Pantoja ha publicado un mensaje en sus redes sociales para agradecer todo el cariño que ha recibido después de este gran susto de salud que ha dado un giro de 180º grados en su vida. A pesar de que se encontraba mal y que lleva arrastrando una larga lista de problemas de salud a sus espaldas este "ha sido el susto más grande de su vida", tal y como él mismo ha confesado. Aunque todavía se encuentra asimilando todo lo ocurrido y tiene que permanecer hospitalizado un par de días más, el hijo de Isabel Pantoja ha comunicado a todos sus seguidores que ya se encuentra en planta.

Los médicos tienen que mantenerlo en observación y estar pendiente de cómo evoluciona tras sufrir este ictus que ha hecho que tanto su madre como su hermana, con las que la relación estaba totalmente rota, se trasladen hasta Sevilla para estar a su lado en estos momentos tan delicados para su salud.

Después del tremendo susto, Irene Rosales hacia las primeras declaraciones en las puertas del hospital. La mujer del DJ mandaba un mensaje de calma aclarando que "todo ha salido bien" y que Kiko Rivera se encontraba en las mejores manos en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, especializado en este tipo de patologías.

Aunque la joven dejaba claro que Kiko no podía recibir visitas por el momento, su madre Isabel Pantoja había dejado Cantora para estar al lado de su hijo. También veíamos a su hermana Isa Pantoja junto a su futuro marido Asraf- con el que ya tiene fecha de boda- en las inmediaciones del centro hospitalario.

Pese a que su mujer haya dado la última hora sobre su estado de salud, ahora ha querido ser él el que ha querido hablar en primera persona sobre cómo se encuentra tras sufrir un ictus. El joven no ha dudado en escribir un mensaje desde la cama del hospital sobre las horas más convulsas que ha atravesado a lo largo de su vida y donde ha temido si podía o no sobrevivir.

"Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta, un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me he emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón. Gracias también a las enfermeras y al equipo médico. Me han cuidado y me han hecho sentir como en casa. Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que de no salía de ésta. Os quiero a todos muchos y si Dios quiere prontito estoy al 100%", han sido las primeras palabras de Kiko Rivera.

