El pasado mes de abril, Daniel Freire comenzaba una de las batallas más duras de su vida. El actor de origen argentino, conocido en España por sus papeles en 'Motivos personales' o 'Ana y los siete', arrancaba su lucha contra "el gran monstruo": el cáncer. A sus 60 años, el actor afronta la enfermedad con optimismo y sin bajar la guardia. Este martes 25 de octubre Freire acudía a la entrega de Premios del Teatro Musical 2022 y hablaba sobre el proceso por el que está pasando. "En mi caso, es mi vida, fundamental, es lo único que sé hacer. (...) Tengo para estrenar una serie en HBO 'García'. Estoy para estrenar una película de Edu Casanova 'La Piedad' y pronto estreno teatro, en los Teatros del Canal 'Amael', contaba sobre sus proyectos laborales.

Con respecto a la salud, Daniel Freire ha sido de lo más sincero. "Estoy con controles cada tres meses y esperemos que pasemos a cinco y después a un año, así que muy bien", contaba asegurando que tiene buenas noticias pero aún así no baja la guardia: "El proceso de la quimio fue en mi caso muy bueno. Ha ido todo muy bien. Me lo cogieron a tiempo. Era muy pequeño, estaba instalado en varios ganglios, por eso no pudieron operar, pero bueno, el tratamiento ha sido muy bueno".

Para el actor ha sido muy importante el apoyo de su familia y de sus amistades. "La familia como Alberto, mi pareja, como en mi familia, que incluso vino desde Argentina y estuvo conmigo. Los amigos, los que no son amigos y mandaban buena energía, que eso se siente siempre. Y la actitud, qué sé yo. Creo que, aunque sea un monstruo, hay que enfrentarlo y ponerle buena cara".