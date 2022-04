A sus 60 años, Daniel Freire ha comenzado una de las batallas más duras de su vida. El actor de origen argentino, conocido en España por sus papeles en Motivos personales o Ana y los siete, ha arrancado su lucha contra "el gran monstruo": el cáncer. Ha sido su pareja, Alberto Vázquez, el encargado de comunicarlo a través de una cariñosa publicación en la que ha dado todo su apoyo a su pareja. "Confiando en ti, en la ciencia ,en el progreso, en tu fuerza, en que aquí te esperamos pronto, muy pronto y bien, muy bien. Porque así será, y así va a ser".

La noticia ha sido un mazazo para la pareja que confía en la lucha de que se puede vencer a esta enfermedad: "Porque tienes más amigos que estrellas un cielo de agosto, una familia que te adora y un hogar donde resurgir tras cada caída. Y dos bebés que te buscan en cada sombra y cada ruido. Bailaremos pronto todos juntos por el mayor de tus éxitos y será la fiesta del año. Prometido. Te amo y damos la cara para callar tanto rumor que ya pesa", escribía Alberto.

La pareja se encuentra actualmente en Madrid, donde Alberto se encuentra trabajando en el musical 'El médico', que esta semana comienza a girar por toda España. Una gira que será doblemente dura para el actor teniendo en cuenta la situación: "Hoy 'El médico' va por ti ,para darte fuerza y una sonrisa, por que tú lo vales y mucho más", escribía por Sant Jordi mostrando la rosa que le esperaba a Daniel a su llegada de la quimioterapia.

Nacido en Buenos Aires, Daniel Freire acaba de estrenar la serie ¡García! de HBO MAX. Arrancó su carrera en su Argentina natal con telenovelas como Muñeca brava o Mi otro yo, y aterrizó en España en los 2000 participando en Lucía y el sexo o Ana y los siete, donde se dio a conocer el público español para más tarde conquistarlo en Motivos personales. Desde entonces ha participado en series como Hermanos & detectives, El síndrome de Ulises, MIR, Doctor Mateo o Amar es para siempre.

Toda esta trayectoria le ha hecho tener un gran número de amigos en España que no han tardado en reaccionar a la noticia dándole todos los ánimos posibles. Dani Tatay, Tristán Ulloa, Nacho Guerrero, Remedios Cervantes, Paula Cancio o Fátima Baeza han sido solo algunos de los actores que han querido apoyarle.

