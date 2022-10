Telecinco

Telecinco

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

El clan Campos están en pie de guerra entre ellos de nuevo. La pasada semana 'Sálvame' sacaba unos audios comprometidos de Paola Olmedo , nuera de Carmen Borrego, en los que la joven criticaba su suegra y a Terelu Campos Alejandra Rubio , hermana y sobrina de Carmen.por las palabras de la esposa de su hijo pero parecía que todo se solucionaba con una llamada en la publicidad de nuera y suegra en la que Paola se disculpaba con la colaboradora y le confesaba que estaba 'avergonzada' por la situación.La cosa parece haberse complicado más, y es que este miércoles 26 de octubre se ha podido conocer una feliz noticia que se veía empañada por un ambiente complicado. Paola Olmedo y el hijo de José María Almoguera están esperando su primer hijo, convirtiendo a Carmen Borrego en abuela por primera vez. El clan Campos está feliz con la llegada de un nuevo miembro de la familia que será, además, el primer bisnieto para María Teresa Campos Los compañeros de 'Sálvame' se echaban encima de la colaboradora tras interpretar que Carmen Borrego se habría ido de la lengua con la noticia del embarazo perjudicando a su hijo y a su nuera. Los comentarios de todos ellos le han hecho llorar, incluso ha estado a punto de sufrir una, y es que parece que la relación con su nuera está aún muy tensa: "Lo estoy pasando fatal, no puedo ni respirar. Mi hijo está nervioso, lo está pasando mal. No hemos cometido ningún delito, no hemos matado a nadie… Lo hecho, hecho está. He metido la pata.Quiere que deje mi trabajo", se excusaba la colaboradora al ver que su hijo y su nuera no querían hablar con el reportero del programa.Los comentarios de sus compañeros han sido bastante duros pero con el que ha roto, e incluso ha hecho que Terelu Campos entre en directo, era el de Kiko Hernández: "Esta mañana tanto el hijo como la nuera de Carmen estaban que fumaban en pipa con ella", dando a entender que la relación entre nuera y suegra sigue estando bastante tensa por las palabras que fueron desveladas por el programa.