¿Hace poco que habéis recibido la noticia del feliz embarazo y estáis dándole vueltas a qué nombre elegir para el bebé? Son muchas las familias que hacen un listado con nombres de niña y nombres de niño que les gustan. Para alguna gente, por ejemplo, es importante la letra por la que empiece el nombre, por ejemplo, hay personas que buscan nombres de niña que empiezan por la letra A, nombres de niño que empiezan por la letra A, nombres de niño que empiezan por la letra O... Sin embargo, algunas personas desean elegir un nombre para su hijo que sirva tanto para niño como para niña, es el caso de los nombres unisex o sin género. Muchas madres y padres buscan inspiración para elegir el nombre del bebé en los nombres italianos que cruzan fronteras, en los nombres de niño franceses, los nombres de niña que más han triunfado este 2022 o incluso entre los nombres de niña bíblicos bonitos y con mucha historia. Hay muchas opciones entre las que buscar ideas para nombres de bebé. Sin embargo, los nombres unisex están ganando popularidad y seguidores en los últimos años. ¿El motivo? Para mucha gente el nombre no tiene que ir asociado a un género y hay opciones de nombres que se pueden usar indistintamente independientemente del sexo del bebé.

Los nombres unisex tienen algunas características que también hacen que sean llamativos: suelen ser cortos, originales, sonoros y poco frecuentes. Perfectos para las familias que buscan nombres poco comunes o menos tradicionales. Otro factor positivo de estos nombres es que si te encanta uno de ellos, tienes la seguridad de que podrás llamar a tu hijo de ese modo independientemente de que sea niño o niña. Entre los nombres unisex son frecuentes los nombres que en España pueden ser menos conocidos, pero que son procedentes o más habituales en otros países, por eso, algunos nombres unisex pueden ser nombres de origen árabe, nombres ingleses, nombres japoneses o también es frecuente que sean nombres vascos o nombres catalanes. Hay algunos que son nombres tradicionales que podían encontrarse hace años y ahora han caído en desuso, como pueden ser Trinidad o Amparo, que son nobres unisex aunque sea más habitual encontrarlos en mujeres. Sin embargo, la mayoría de nombres unisex son nombres modernos que están a la última.

Independientemente de los motivos que elijamos para decantarnos por un nombre para el bebé, es fundamental tener en cuenta que debe ser un nombre que nos transmita emociones positivas, que al decirlo en voz alta nos haga sentir bien y nos imaginemos a nuestro bebé y, sobre todo, que sea una decisión personal, meditada y no tomada por imposiciones familiares o por seguir tradiciones que, en realidad, no sean acordes a nuestros deseos, gustos o preferencias. Si aún así tenéis dudas y no sabéis por dónde empezar, recurrir a algunas de las mejores aplicaciones para elegir el nombre de tu bebé puede ser de gran ayuda. A continuación ofrecemos un amplio listado con ideas de nombres unisex que, sin duda, van a llamar tu atención. ¡Toma nota!