Alonso Caparrós fue uno de los presentadores más importantes de España en los años 90. La televisión aún estaba en pañales, pero su programa 'Furor' hizo honor a su nombre poniendo patas arriba el entretenimiento. En poco tiempo, Alonso se convirtió en un personaje muy querido por todos. Lo tenía todo, pero su manera de disfrutar de la fama y el dinero se le fue de las manos cuando empezó a consumir drogas, algo que no ha escondido y que confesó en una entrevista en 2017, y habló largo y tendido sobre ello en su libro 'Un trozo de cielo azul'. Ahora, en 2022, el modelo y actor Jon Kortajarena ha hecho unas declaraciones que no le han gustado nada, porque podría haberse referido a él en su entrevista para 'La Resistencia'.

Jon tiene un papel en la película 'El Inmortal' donde hace de "un famoso presentador que hace de puente entre la banda de los Miami y la jet-set que consume farlopa, tiene mucho vicio". Hasta aquí podría haber sido una descripción normal, si no fuese porque confesó que, aunque el personaje es ficticio, se había inspirado en un presentador "muy conocido" y que él veía "de pequeño". David Broncano le pidió que dijera el nombre, pero él se limitó a escribirle las iniciales en un papel, unas iniciales que en 'Sálvame' habrían desvelado con una grafóloga: 'A.C.'. Pocos presentadores en los 90 ha habido con esas iniciales, pero todo se destapó cuando Broncano empezó a cantar la sintonía del programa, que desde 'Movistar+' han decidido tapar con un pitido, aunque en los labios de Broncano algunos han interpretado que podía leerse 'Furor, furor'.

Alonso ahora está muy enfadado, pero ha querido aclarar una cosa: "Si las iniciales son A.C. y se ha inspirado en mí no tengo nada que objetar. Era mi realidad en ese momento, lo he contado millones de veces y es algo que hasta me puede gustar, porque lo que yo he aprendido espero que le sirva a los demás", decía Alonso Caparrós en 'Sálvame' al sentirse señalado, pero pasó a explicar por qué le parece "un imbécil de categoría": "Yo, y la gente que tiene ese problema... es una enfermedad, hacer alusión a eso diciendo que era un tío que tenía mucho vicio me parece una falta de consideración, una falta de respeto. No hacía mí, sino hacia todas las personas que tienen ese problema y los familiares de esas personas que sufren".

"Que te quede claro, Jon, a ti y a todo el mundo, que no es que 'consumamos farlopa y tengamos mucho vicio'. Los que pasamos por eso, pasamos por una enfermedad muy difícil y muy dolorosa, y que tiene graves consecuencias", sentenciaba Alonso, aunque Jorge Javier intentaba quitarle hierro al asunto opinando que esto seguía ocurriendo por "ignorancia" y "desconocimiento". "Yo alucino con que a estas alturas del siglo XXI, con la información que hay, aún haya gente de este palo. Me parece muy grave", respondía muy molesto Alonso antes de cargar contra el presentador del espacio: "Que tú, Broncano, que te admiro y me encantas, que tú lo secundes me parece fatal".

