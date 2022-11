De todos es sabido que Paz Padilla es una gran amante de las fiestas. Divertida y vacilona, la humorista se ha consagrado como una de las mejores anfitrionas de las fiestas caseras y es que disfruta no solo durante la celebración sino también de los preparativos, llegando a imaginar todo tipo de decoraciones. Míticas han sido las que le ha preparado a su hija Anna Ferrer para su cumpleaños o para el día de los Reyes, llenando la casa con diferentes decoraciones cada año o eligiendo temáticas de lo más diversas.

Por eso no es de extrañar que Halloween se encuentre en su top de celebraciones favoritas: disfraces, fiestas temáticas y música por todas partes. Y tampoco nos ha extrañado que compartiera su disfraz con sus seguidores a través de su perfil por redes sociales en una publicación en la que sí ha habido algo llamativo: ha posado por primera vez con su nuevo novio, Fran Medina, sobre el que rompió su silencio hace apenas unos días.

Con un "noche de Halloween", Paz Padilla compartió el disfraz con el que ha celebrado esta fiesta, a juego con el de su pareja: un look steampunk con maquillaje inspirado en las calaveras. Elegante y terrorífico. Disfraces que han conquistado a todos y es que la pareja se ha divertido en la fiesta de un restaurante de Villaviciosa de Odón donde se han rodeado de amigos que, tras un 'terrorífico' Bingo, han disfrutado de la fiesta hasta la madrugada. La propia Paz era la encargada de compartir que aún seguía disfrutando de los bailes a las 2 de la mañana, y le quedaban pilas para más.

Así, a las buenas noticias laborales de Paz Padilla, se le suma un momento muy dulce ye es que hemos comprobado como Fran Medina se apunta a los planes con amigos, integrado como uno más en el círculo de la humorista.