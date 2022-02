Anna Padilla ha celebrado una fecha muy especial. Este fin de semana la joven ha soplado sus 25 velas y lo ha hecho por todo lo alto, en la línea de las fiestas que nos tiene acostumbrada su familia. Junto a decenas de amigos, ha aprovechado que este año su cumpleaños coincide con el fin de semana de Carnaval para hacer una fiesta de disfraces con una temática muy cercana a todos: los años 2000. Una fiesta 'retro' en la que no han faltado los tops, las cadenas a la cintura, las coletas y las gorras, y en la que se ha aprovechado para imitar a los ídolos del pop.

Entre los disfraces hemos podido ver a María Isabel, David Bisbal, los protagonistas de Pasión de Gavilanes, y Lady Gaga, encarnada por la propia Paz Padilla que acudía ataviada con una larga peluca rubia, un vestido dorado, medias negras, botas altas blancas y abrigo a juego, con micrófono y gafas de sol incluidas. Un disfraz con el que no pasó para nada desapercibida.

Instagram @annafpadilla

La fiesta contó con un amplio catering y un photocall realizado para la ocasión con recortes de revistas en las que se podía ver personajes de todas las épocas. Junto a personajes más conocidos de los 2000 como las Spice Girls, Los ángeles de Charlie, Los Serrano, Las Supernenas o las Bratz, podíamos ver también ídolos de otras épocas que aún mantenían su vigencia en el nuevo siglo, como Solo en casa, El príncipe de Bel-Air o Grease.

Para poner la guinda a la velada, Anna sopló las velas de una improvisada tarta de 'Pop art' como guiño a la revista hegemónica de los adolescentes de aquella década, la Super Pop. "Gracias a todos por haber venido y el esfuerzo de disfrazaros", agradecía la cumpleañera antes de soplar las velas, aprovechando el micrófono de su madre.

Instagram @annafpadilla

Finalmente, los asistentes se unieron en coro para cantar los éxitos de esta década, conocidos por todos. Así, un entregado Alonso Caparrós, entre los invitados a la fiesta, organizó un macro karaoke recordando una de sus etapas de más éxito en la televisión correspondiente precisamente a estos años: Furor. La propia Paz Padilla era la encargada de compartir el momento en el que todos disfrutaban cantando el éxito de los '80, 'Devuélveme a mi chica'.

