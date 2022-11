Lydia Lozano ha sido la protagonista del quinto programa 'Nos hemos liado', de Mtmad. Y la periodista se ha liado, pero bien, contando algunos de los secretos más íntimos de su matrimonio con Charly. La colaboradora de 'Sálvame' y el arquitecto se casaron en 1990 y siguen tan enamorados como el primer día. "Preparamos cenas romáticas. Nos dejamos notitas por la noches o el espejo. También nos hacemos regalos aunque no sea una fecha especial. Charly es un tío con carácter y eso me gusta. Me mantiene los pies en el suelo y si hago o digo algo en televisión que no le gusta me lo dice sin rodeos", han confesado Lydia.

La periodista, que nunca quiso tener hijos, ha contado cómo conoció a su marido. Él era íntimo amigo de la pareja que ella tenía entonces. "Ya no lo soportaba al chico con el que estaba. Y a Charly al verle me quedé... Eran amigos, yo me fue con él a ver a una amiga suya, el otro se puso en plan machote y... Al día siguiente, Charly me preguntó: '¿cómo estás princesa?' y yo le respondí una ordinariez: 'No tengo el coñ* para ruidos'. Luego me invitó a cenar y nos fuímos de viaje a Marrakech, allí, en el casino, en un posavasos me escribió una nota en francés: 'Me quiero casar contigo el día que nos conocimos, dentro de tres años'". Y así fue, el 22 de junio de 1990 celebraron su boda.

Captura

Pero, como ella misma ha afirmado en el programa: "Hay que probar muchos zapatos, antes de conocer en qué zaptos te vas a meter". Y es que antes de estar con Charly, Lydia ha tenido "mogollón de amantes. No te puedes casar con el primero que pasa por ahí. No quiero que alguien me haga daño, que esté aburrida con él por muy bueno que esté o muy bueno que sea en la cama...", se sinceraba. Por estar, la colaboradora televisiva también estuvo con un gay. "Yo he estado con un gay y tenía relaciones con él. Era la época de la facultad y tenía una pluma... yo creo que fue un experimento pero estaba encantada. Ibas a su casa y era todo...", desvelaba.

Lydia Lozano y Charly celebraron sus bodas de plata en 2015. Agencias

Pero a pesar de llevar tres décadas juntos, hay cosas que Charly nunca ha visto hacer a Lydia. "Cuando yo entro en el baño, Charly no está. Nunca me ha visto sentada en un váter. En cuanto a los pedos... es súper educado en eso, si se tira un pedo durante una cita lo mato", ha confesado. Dicen que los polos opuesto se atraen y es un dicho que funciona en su matrimonio: él es súper ordenado y ella todo lo contrario.

Lydia ha aprovechado su paso por el programa para hacer un llamamiento para que todo el mundo se haga la prueba de la osteoporosis y así evitar problemas en los huesos como los que ha tenido ella y que le han llevado a pasar por quirófano. "Aprovecho para decir que todo el mundo vaya a hacerse la prueba de la osteoporosisis. Y que vayan al ginécologo, aunque no voy yo, me da pánico. No es vergüenza, es verme ahí con el fórceps...".