Esta semana, Lydia Lozano no se dejaba ver por el plató de 'Sálvame'. Algo bastante raro en ella ya que prácticamente vive en 'Mediaset'. La colaboradora siempre está en los platós de la cadena pero desde la semana pasada, en la que tuvo una complicada entrevista sobre ciertas facetas de su vida, no se ha dejado ver. En concreto la canaria avisaba a sus directores para pedirles el favor de ausentarse de su puesto de trabajo por motivos personales. ¿Qué le pasaba a la mítica colaboradora? Sus compañeros, preocupados por ella, se ponían en contacto con la periodista y ésta les explicaba que se trata de un problema de salud.

El reportero de 'Sálvame', Omar Suárez se acercaba hasta un hospital de Madrid porque allí es dónde se encontraba la canaria. Omar ha podido hablar con Lydia y confesaba que estaba bastante tocada, y es que tendrá que volver a pasar por quirófano. Según han contado en el programa, Lydia Lozano acudía de urgencias al hospital junto a su marido por unos fuertes dolores. Este martes 19 de septiembre, cuando salía de otra consulta médica, la periodista se acercaba a hablar con el reportero de su programa y no podía contener las lágrimas.

Telecinco

"No paro de llorar desde que me lo dijeron", contaba Lydia entre lágrimas a las puertas del hospital. "El fin de semana estaba con catarro y mucho dolor. Vine a urgencias y me dijeron que me había roto la vértebra 8. Y como tengo osteoporosis, se me pegó a la vértebra 7. Estoy fatal". Cabe recordar que este mismo año, Lydia Lozano se fracturó el brazo y estuvo varias semanas de baja, sin acudir a Sálvame.

"Estoy hecha una mierda. Me he hecho las pruebas preoperatorias y me han pedido que me tome muy en serio la recuperación. Tendré que estar dos días hospitalizada. Tendré que andar mucho y llevar un chaleco en la espalda superincómodo". No es la primera vez que la colaboradora pasa por quirófano, y es que hace unos meses se operó del mismo problema de espalda que parece habérsele complicado de nuevo.