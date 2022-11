María Patiño ha roto a llorar en medio de 'Sálvame'. La presentadora ha protagonizado un intenso cara a cara con Belén Ro en el plató al inicio del programa, con motivo del polémico préstamo que ella le concedió a Kiko Hernández en 2017. Un préstamo que, aunque debía permanecer en el más absoluto secretismo, María Patiño dio a conocer que lo conocían 14 personas, las cuales pudieron generar el falso rumor de que Kiko se había retrasado con el pago, algo que la propia Belén ha negado en rotundo: "me lo devolvió 8 meses antes del plazo que teníamos estipulado porque yo lo necesité antes", ha matizado ante María y Terelu antes de irse para preparar el polígrafo al que se someterá sobre este tema.

Telecinco

Para conocer quién ha sido el topo, María Patiño ha sido la encargada de dar las iniciales de las 14 personas que ya sabían lo del préstamo antes de que trascendiera a la luz pública. Un encargo que ha hecho que María se rompiera a llorar directamente al ver a Belén Rodriguez en el plató sin poder articular palabra, ante lo cual Terelu Campos decidía dejarla respirar para que se tranquilizara. Una vez que su compañera estuvo fuera del plató, María conseguía explicar lo que le había pasado.

"Me siento mal porque creía que lo que estaba contando era bueno para Belén Rodríguez", aseguraba quien defiende que lo había hecho para señalar que no había sido ella quien lo había hecho público sino que podría haber sido alguno de los 14 que lo sabía. Además, confesaba que Belén se lo había contado a ella como si fuera algo anecdótico a lo que no dar importancia, algo que Belén negaba: "yo lo he contado, bajo secreto de sumario, a mis allegados". "Yo no he mentido", sostiene María.

Además, María ha asegurado que el hecho de poner las iniciales a quienes lo sabían, no la está gustando nada. "No estoy convencida de lo que me ha pedido el programa, y me siento mal conmigo misma. Solo me quiero inmolar yo. No quiero traicionar a nadie, no me compensa", aseguraba María. "Intuyo que van a dar un paso adelante, y quitarle esa oportunidad no me parece justo", algo que por ahora no ha ocurrido.