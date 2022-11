Sonriente. Muy sonriente y de compras. Así hemos podido ver a Ana María Aldón continuar con su vida después de hacer oficial el divorcio con José Ortega Cano y es que la diseñadora parece que se ha quitado un peso de encima al dar el paso y hacer realidad lo que desde hacía meses que dejaba ver que iba a ocurrir. Si al ex torero le hemos podido ver rodeado de su familia, a la diseñadora la hemos visto sola haciendo recados para hacer posible cuanto antes su compromiso: salir de la casa familiar. Y es que aún está buscando casa: "quiero que sea cerca del colegio de mi hijo pero no me lo puedo permitir así que será en un radio de 20 minutos en coche para poder recogerle y llevarle", confesaba en 'Fiesta' donde añadía que quería que tuviera unas características similares al piso que tiene en propiedad en Sevilla.

Mientras tanto, Ana María se ha ido de compras a una tienda de zapatos con un espectacular look: un vestido de la marca Guess de canalé en tonos camel, al igual que sus zapatos de salón, cruzado en el pecho generando un escote pico y abotonado en un lateral, dejando una apertura en las piernas. Un look con el que ha conquistado a todos y que muestra que su estado de ánimo está mejorando con el paso de las horas, pues apenas la tarde anterior había acudido a hacer recados de una guisa completamente diferente.

Con un chándal rosa, negro y blanco y unas gafas de sol, Ana María se dejaba ver fuera de su casa con un rictus mucho más serio. ¿Habrá mejorado su humor tras confirmar que estará en el Mediafest Night Fever? Y es que la ex de José Ortega Cano será una de las celebridades que se medirá para poner a prueba sus dotes de canto, baile y humor.