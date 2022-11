Isabel Pantoja ha estado al límite y así se lo ha hecho saber a Begoña Gómez, su ex amiga y ex trabajadora que ha desvelado los detalles de la relación que mantenía con la tonadillera, revelando algunos audios que le envió y en los que se puede ver cómo se desahogaba con ella sobre los problemas con sus hijos.

Begoña comenzó siendo uno de los eslabones de la cadena de contratación de conciertos de Isabel Pantoja. Ella fue quien negoció el concierto celebrado en el WiZink Center, el cual no salió bien porque "a los músicos se los contrató tres días antes y solo hubo un ensayo a piano el día anterior porque Agustín quiso ahorrarse 20.000 euros". Así se hizo cada vez más cercana hasta que un contrato y un motivo familiar acabó con su amistad de los últimos cuatro años. Tanto es así que, según ha confesado Begoña, "Isabel dejó de hablarme porque he seguido teniendo contacto con Kiko e Irene".



Telecinco

Además, Begoña ha asegurado que Isabel Pantoja está totalmente "sometida" a su hermano Agustín, incluso él "le obligó a renunciar a cantar con Rosalía". "Isabel está harta de su hermano", apuntaba, aunque reconocía que "es una sociedad limitada condenada a entenderse porque guardan su dinero en común para su vejez y para ahora", explicaba sentada en el plató del Deluxe donde asegura que intentó realizar un proyecto con Isabel Pantoja, Marc Anthony y Alejandro Fernández que no salió por su culpa: "entró Agustín y empezaron los problemas porque no era un proyecto suyo".

Pero esta no ha sido la única revelación, y es que Begoña ha sacado a la luz un audio en el que Isabel Pantoja se desahoga durante la polémica discusión con su hija, Isa Pi, que hizo que se rompiera su relación: "no puedo consentir esto", aseguraba la cantante sobre su hija, "no puedo aguantar que me diga que soy una sinvergüenza. Si ella no se considera mi hija, que haga lo que quiera, ya veré yo lo que tenga que hacer". Sobre los problemas de dinero, Pantoja desmentía a su hija: "que no diga más mentiras de que no tenía para pañales".

Respecto a Kiko Rivera, Begoña no ha querido pronunciarse aunque sí ha confesado que "Irene Rosales es una víctima porque es una niña que nunca ha dicho nada malo y no se le ha dado el crédito que se merece". Eso sí, sobre la herencia de Paquirri, Begoña ha asegurado que todo "está en un trastero del grupo de fans de Madrid que lo pagan".