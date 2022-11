Anabel Pantoja ha estallado nuevamente. La prima de Kiko Rivera se encuentra prácticamente desaparecida de los platós de televisión después de que volviera de 'Supervivientes'. A pesar de haber acudido como colaboradora en 'La isla de las tentaciones', no la hemos vuelto a ver pisando el plató de 'Sálvame' más que para ser entrevistada. Aún así, la novia de Yulen Pereira está al tanto de la crónica social por lo que no ha perdido detalle de las últimas polémicas que giran sobre la figura de su tía Isabel Pantoja: la cancelación o retraso de su gira por América, y las durísimas declaraciones de su ex amiga Begoña Gutiérrez en el Deluxe donde mostró audios hablando de Isa Pi o de la relación que tenían. Unas polémicas sobre las que ha querido contestar a través de sus redes sociales con un escrito que no ha dejado indiferente a nadie.

Gtres

"Ya toca mirarnos en un espejo", titulaba Anabel su reflexión en la que ha tirado de las orejas a todos los que han criticado a su tía en los últimos días. "Toca ponernos a pensar si merece y compensa todo lo que es hablar o contar cosas de esta persona. Claro que compensa porque vende, hace audiencia, interesa y, por supuesto, pagan. Pero, y ¿el daño? ¿y las consecuencias? ¿Dónde está ahora la protección para una persona que SIN HABLAR, SIN PARTICIPAR Y SIN COBRAR? Se habla de ella a diario, mentiras y todo lo que sea".

Además, Anabel ha señalado la necesidad de mantener la intimidad y cómo le está pudiendo afectar a su tía: "A mí me da mucho miedo en lo que nos estamos convirtiendo y, sobre todo, no sé cómo ELLA sigue en pie, aguantando. Esto es insoportable, poneros en su lugar. Que hablen de vosotros día sí y día también amigos, no amigos, gente, que inventen, que cuenten. Vuestra intimidad. Es para volverse loco".