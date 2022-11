'En el nombre de Rocío', la protagonista ha ido desvelando paso por paso y con todo lujo de detalles los problemas que ha ido teniendo con su familia mediática. En cada capítulo Rocío Carrasco ha contado vivencias bastante complicadas con Ortega Cano, su tía Gloria Mohedano y su marido, o con su tío Amador Mohedano. Con este último la hija de Rocío Jurado tiene muchos problemas desde que su madre falleció. La artista nos dejó en 2006, pero no fue hasta 2011 cuando Carrasco no se vio con fuerzas para enviar muchos de sus bienes al museo que se estaba realizando en su honor. En esos años, sobrina y tío tenían una buena relación pero todo se empezó a estropear por dicho museo.

A parte de la organización del museo también se ha podido conocer que tío y sobrina tuvieron muchos encontronazos por la última gala de Rocío Jurado. "En un primer momento él reacciona bien pero intuyo que alguien le comería la cabeza y volvió a la siguiente reunión hirviendo", contaba Rocío Carrasco sobre que ella y Fidel ALbiac organizaron todo. "Me fui detrás de él en buena disposición. Le dije 'si tu preocupación es que salga bien, va a salir todo bien' pero cuando estábamos saliendo me dice '¿tú quieres ver cómo le digo a tu madre que yo no estoy en el proyecto, se caga y no lo hace?'", y Rocío se quedaba muy impactada. "No empieza la mala relación pero sí la tirantez en la relación laboral con él". Más tarde vino lo del museo y ya Rocío Carrasco no quería volver a repetir esta mala experiencia.

"Quiero un notario que haga un acta de recepción y que esté presente cuando se introduzca todo en el museo, que tome nota y que levante acta (...)desvelaba la hija de Rocío Jurado ya más que avisada de los tejemanejes de su tío. "Son una banda organizada, van todos con una misma finalidad y hacen ver que todos ellos están unidos y la única que no quiere tener relación soy yo. Van contra mí. Está todo premeditado, organizado".