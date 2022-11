Rocío Carrasco ha cargado una vez más duramente contra José Ortega Cano. La hija de Rocío Jurado ha hablado en el plató de 'En el nombre de Rocío' sobre el problema con la bebida que el propio torero confesó ante María Teresa Campos en una entrevista en 2016. Tras su fatídico accidente de coche que acabó con la vida del otro conductor, Carlos Parra, el propio José Ortega Cano aseguró en 'Qué tiempo tan feliz' que siempre se "había cuidado mucho" por su profesión de torero, pero que empezó a beber cuando su mujer, Rocío Jurado, enfermó de cáncer. "Era la única manera. Fue muy fuerte, muy de repente", afirmó. Sin embargo, Rocío Carrasco ha desmentido la versión del ex torero, recordando que en intervenciones en televisión, la propia familia de Ortega Cano reconocía que ya existía este problema.

Telecinco

En esta línea, en el documental se ha recordado una intervención de Paco Ortega Cano en 'Sálvame' en 2011 donde asegura que su hermano José "tiene un problema con la bebida" que, aunque no ha estado ingresado sí que ha acudido a centros pero no reconoce. "No sé desde cuándo, ahora le he visto un poco más; él ha estado con médicos", apuntaba.

Por su parte, Rocío Carrasco ha asegurado que esta situación comenzó anteriormente: "No es verdad y no quiero narrar cosas que sucedieron en casa y en las que mi madre tuvo que intervenir. Ese problema él ya lo tenía de antes, aunque es verdad que se le acrecentó con la enfermedad de mi madre y con su muerte. Él lo sabe y también lo sabemos todos los que hemos estado conviviendo en esa casa", ha asegurado.

Telecinco

Seguidamente, Carrasco explicaba que a raíz de estos episodios su madre “se vio obligada a poner una cerradura en su dormitorio”. “Había veces que estaba mejor echando la llave por dentro” mientras Ortega estaba fuera de la habitación "porque había situaciones que no se debían producir", subrayando que las personas que convivían más con la pareja, como Rosa Benito, "saben más de esto". Y es que asegura que lo sabe porque “lo he vivido” y “no me puede decir nadie que no es verdad” porque había situaciones "que no se debían de producir y se producían”.

Rocío explica la época en la que pasa todo esto: “Vivir como vivir un hecho muy concreto, durante la enfermedad. Vivir cosas que no llegaban a algo tan escandaloso, durante todo el tiempo”. Aunque no quiere dar más detalles de ese momento en concreto: “De ese día, por lo menos aquí, no voy a hablar. Cuando me llegue la querella digo todo lo que tenga que decir”.