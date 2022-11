La docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', está llegando a su fin y en el último episodio fueron muchas las anécdotas bastante complicadas las que contó la protagonista. La hija de Rocío Jurado habló de porqué nunca se fió de su tío Amador Mohedano. "Quiero un notario que haga un acta de recepción y que esté presente cuando se introduzca todo en el museo, que tome nota y que levante acta (...) porque no me fío de Amador", desvelaba Rocío Carrasco. Desde la última gala que hizo Rocío Jurado, de la cuál se encargaron ella y su marido Fidel Albiac, la empresaria tenía la mosca detrás de la oreja con su tío y parece que no falló.

No solo ha contado todo sobre los 'tejemanejes' que hacía el hermano de Rocío Jurado, sino que también ha tenido un momento para recordar algún que otro episodio bastante desagradable que protagonizó Ortega Cano con su madre. Tras escuchar las palabras de Teresa Lázaro sobre la cerradura que había en la habitación de su madre Rocío Jurado, Rocío ha hablado sobre este tema en el plató junto a Jorge Javier Vázquez.

"Se vio obligada a poner una cerradura en su dormitorio. Había veces que estaba mejor cerradita con llave que fuera", comentaba Rocío Carrasco asegurando que esos momentos fueron verdad ya que lo vio con sus propios ojos. "Vivir como vivir un hecho muy concreto durante la enfermedad", contaba sobre por qué había puesto la cantante una cerradura en su habitación. "Vivir cosas que no llegaban a algo tan escandaloso durante todo el tiempo. De ese día, por lo menos aquí, no voy a hablar. Si me llega la querella digo todo lo que tenga que decir", explicaba la madre de Rocío Flores asegurando que sí que pasaban cosas entre Rocío Jurado y Ortega Cano pero sin dar detalles.